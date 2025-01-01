Référence MQL5Concepts de Base du LangageOpérateursOpérateurs Composés
Opérateur Composé
Un opérateur composé (un bloc) consisten en un ou plusieurs opérateur de n'importe quel type, entouré d'accolades {}. L'accolade fermante ne doit pas être suivie d'un point-virgule (;).
Exemple :
|
if(x==0)
Voir aussi
Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets