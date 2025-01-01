Opérateur Composé

Un opérateur composé (un bloc) consisten en un ou plusieurs opérateur de n'importe quel type, entouré d'accolades {}. L'accolade fermante ne doit pas être suivie d'un point-virgule (;).

Exemple :

if(x==0)

{

Print("position invalide x = ",x);

return;

}

