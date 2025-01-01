Opérateur Break

L'opérateur break termine l'exécution de l'opérateur externe imbriqué switch, while, do-while ou for le plus proche. Le contrôle est passé à l'opérateur qui suit celui qui est terminé. L'un des buts de cet opérateur est de terminer l'exécution en boucle lorsqu'une certaine valeur est affectée à une variable.

Exemple :

//--- recherche du premier élément égal à zéro

for(i=0;i<array_size;i++)

if(array[i]==0)

break;

Voir aussi

