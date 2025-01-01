MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperatoriOperatore Break
Break Operator
L'operatore break interrompe l'esecuzione del più vicino esteriore, nidificato: switch, while, do-while o for operatore. Il controllo viene passato all'operatore che segue quello terminato. Uno degli scopi di questo operatore è terminare il ciclo di esecuzione quando un certo valore viene assegnato ad una variabile.
Esempio:
|
//--- ricerca per il primo elemento zero
