Break Operator

L'operatore break interrompe l'esecuzione del più vicino esteriore, nidificato: switch, while, do-while o for operatore. Il controllo viene passato all'operatore che segue quello terminato. Uno degli scopi di questo operatore è terminare il ciclo di esecuzione quando un certo valore viene assegnato ad una variabile.

Esempio:

//--- ricerca per il primo elemento zero
for(i=0;i<array_size;i++)
  if(array[i]==0)
    break;

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti