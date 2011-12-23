Смотри, как бесплатно скачать роботов
MBKAsctrend3 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4084
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Matt Kennel
Типичный семафорный сигнальный индикатор, показывающий цветными стрелками моменты, когда следует совершать сделки.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.10.2007.
