CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MBKAsctrend3 - индикатор для MetaTrader 5

Matt Kennel | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4084
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Matt Kennel

Типичный семафорный сигнальный индикатор, показывающий цветными стрелками моменты, когда следует совершать сделки.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.10.2007.

Индикатор MBKAsctrend3

FlatTrend2 FlatTrend2

Простейший сигнальный индикатор для определения силы и направления тренда.

Bezier Bezier

Альтернатива скользящим средним, но с меньшим запаздыванием и регулируемым коэффициентом чувствительности.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Сумма значений технических индикаторов Bears Power и Bulls Power, усредненная с помощью алгоритма Laguerre.

SinTrend SinTrend

Простой трендовый индикатор.