Индикаторы

BullsBearsEyes - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
5540
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: EmeraldKing , transport_david

Индикатор Bulls Bears Eyes.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7214

