CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FlatTrend2 - индикатор для MetaTrader 5

Kirk Sloan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3501
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Kirk Sloan

Простейший сигнальный индикатор для определения силы и направления тренда. Для сильных трендов использованы салатовый и красный цвета, для слабых - темно-зеленый и темно-коричневый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.12.2007.

Индикатор FlatTrend2

Bezier Bezier

Альтернатива скользящим средним, но с меньшим запаздыванием и регулируемым коэффициентом чувствительности.

Change Of Volatility Change Of Volatility

Индикатор, определяющий волатильность рынка как стандартное отклонение.

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

Типичный семафорный сигнальный индикатор, показывающий цветными стрелками моменты, когда следует совершать сделки.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Сумма значений технических индикаторов Bears Power и Bulls Power, усредненная с помощью алгоритма Laguerre.