FlatTrend2 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3501
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Kirk Sloan
Простейший сигнальный индикатор для определения силы и направления тренда. Для сильных трендов использованы салатовый и красный цвета, для слабых - темно-зеленый и темно-коричневый.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.12.2007.
