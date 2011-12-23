Реальный автор:

Kirk Sloan

Простейший сигнальный индикатор для определения силы и направления тренда. Для сильных трендов использованы салатовый и красный цвета, для слабых - темно-зеленый и темно-коричневый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.12.2007.