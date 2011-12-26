CodeBaseРазделы
Индикаторы

SinTrend - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3676
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

DVYU

Простой трендовый индикатор. Направление тренда определяется по расположению гистограммы относительно нулевого уровня. Сигналы входа появляются при пробое нулевой линии. Смена красного цвета гистограммы на голубой дает сигнал для входа в длинную позицию, смена голубого на красный - в короткую.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.10.2007.

Индикатор SinTrend

