Реальный автор:

DVYU

Простой трендовый индикатор. Направление тренда определяется по расположению гистограммы относительно нулевого уровня. Сигналы входа появляются при пробое нулевой линии. Смена красного цвета гистограммы на голубой дает сигнал для входа в длинную позицию, смена голубого на красный - в короткую.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.10.2007.