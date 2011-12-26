Ставь лайки и следи за новостями
SinTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3676
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
DVYU
Простой трендовый индикатор. Направление тренда определяется по расположению гистограммы относительно нулевого уровня. Сигналы входа появляются при пробое нулевой линии. Смена красного цвета гистограммы на голубой дает сигнал для входа в длинную позицию, смена голубого на красный - в короткую.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.10.2007.
