Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_AC_Stochastic_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
5361
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор подает трендовые сигналы с RSI в виде цветных трапеций (цвет соответствует направлению тренда) и интегральные сигналы входа в виде цветных баров от стохастического осциллятора и индикатора Accelerator Билла Вильямса.
Входные параметры индикатора включают в себя входные параметры RSI и входные параметры стохастического осциллятора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input int RSI_Period=9; // Период RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Метод расчета цен RSI input int STO_Period=5; // Период стохастика input int STOD_Period=5; // Период сигнальной линии стохастика input int STO_Slowing=3; // Период замедления стохастика input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения стохастика input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Метод расчета цен стохастика
