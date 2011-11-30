Этот индикатор подает трендовые сигналы с RSI в виде цветных трапеций (цвет соответствует направлению тренда) и интегральные сигналы входа в виде цветных баров от стохастического осциллятора и индикатора Accelerator Билла Вильямса.

Входные параметры индикатора включают в себя входные параметры RSI и входные параметры стохастического осциллятора: