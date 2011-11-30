CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI_AC_Stochastic_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5361
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор подает трендовые сигналы с RSI в виде цветных трапеций (цвет соответствует направлению тренда) и интегральные сигналы входа в виде цветных баров от стохастического осциллятора и индикатора Accelerator Билла Вильямса.

Входные параметры индикатора включают в себя входные параметры RSI и входные параметры стохастического осциллятора:

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input int RSI_Period=9;                        // Период RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Метод расчета цен RSI
input int STO_Period=5;                        // Период стохастика
input int STOD_Period=5;                       // Период сигнальной линии стохастика
input int STO_Slowing=3;                       // Период замедления стохастика
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;      // Метод усреднения стохастика
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;    // Метод расчета цен стохастика

Индикатор RSI_AC_Stochastic_Signal

XML parser XML parser

Библиотека для парсинга XML-документов. Реализация на MQL5 без использования сторонних библиотек.

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

Улучшенный вариант стохастического осциллятора.

ZigZag_INT ZigZag_INT

Оптимизированная по скорости расчета версия индикатора ZigZag.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

Индикатор, показывающий направление тренда (Moving Average) и торговые сигналы (Stochastic + Accelerator).