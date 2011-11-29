CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RBVI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3610
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В основу форекс индикатора RBVI положено свойство ночного рынка резко снижать волатильность из-за отсутствия активных торгов на биржах. Индикатор учитывает поток цен и волатильность (изменчивость) рынка, чтобы хорошо ориентироваться во флете. RBVI рекомендован для использования в экспертах, работающих в ночное время.

Сигналы индикатора RBVI: если на графике значение индикатора менее 40%, рынок флетовый, если значение более 60% – замечено активное движение.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.06.2010.

Рис.1 Индикатор RBVI

DinapoliTargets_MTF DinapoliTargets_MTF

Сетка из уровней DiNapoli, построенная по графику более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора DiNapoliTargets.

IncDeMarkerOnArray IncDeMarkerOnArray

Класс CDeMarkerOnArray предназначен для расчета значений индикатора DeMarker по индикаторным буферам.

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

Улучшенный вариант стохастического осциллятора.

XML parser XML parser

Библиотека для парсинга XML-документов. Реализация на MQL5 без использования сторонних библиотек.