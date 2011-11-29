В основу форекс индикатора RBVI положено свойство ночного рынка резко снижать волатильность из-за отсутствия активных торгов на биржах. Индикатор учитывает поток цен и волатильность (изменчивость) рынка, чтобы хорошо ориентироваться во флете. RBVI рекомендован для использования в экспертах, работающих в ночное время.

Сигналы индикатора RBVI: если на графике значение индикатора менее 40%, рынок флетовый, если значение более 60% – замечено активное движение.



Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.06.2010.