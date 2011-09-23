Индекс спроса (Demand Index) разработан Джеймсом Сиббетом. При вычислении данного индекса используются цены и объем. Считается, что данный индекс является опережающим. В данной интерпретации для удобства индекс рисуется на шкале Y от +100 до -100. В остальном расчет индекса точно соответствует авторскому варианту.

Для Индекса спроса имеется шесть правил:



Дивергенция между значением Индекса и трендом цены поддерживает предположение о "слабости" данной цены; При оживлении рынка новым ценовым гребням обычно предшествуют максимальные пики Индекса спроса (в данном случае Индекс работает как опережающий индикатор); Ситуация, когда цена достигает новой высоты, но при этом значение Индекса ниже предыдущего своего пика обычно сопутствует "значимым" верхним разворотам (здесь Индекс работает как совпадающий индикатор); Пересечение Индексом нулевого уровня свидетельствует о смене тренда (в данном случае Индекс выступает как запаздывающий индикатор); Если значение Индекса на некоторое время задерживается около нулевого уровня, это свидетельствует о "неубедительности" движения цены, которое не будет продолжаться долгое время; Широкая долгосрочная дивергенция между ценами и значениями Индекса предполагает большие "гребни" или "донышки".

В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".