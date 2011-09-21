CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XRAVI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4164
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
xravi.mq5 (7.73 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Весьма полезен трендовый индикатор, который был введен Т. Чанде, – индикатор RAVI, что расшифровывается как Range Action Verification Index.

Принцип его построения отличается от используемого при построении индикатора ADX. Чанде предложил в качестве основы индикатора RAVI 13-недельную SMA, которая представляет собой квартальные (квартал – 3 месяца, или 65 рабочих дней) настроения участников рынка в отношении стоимости. Короткая средняя, которую включает в себя RAVI индикатор, равна 10% длинной и округленно равна семи.

Индикатор RAVI можно выразить следующей формулой:

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

где SMA(period) - простое скользящее среднее с периодом, равным period.

Чанде рекомендовал для индикатора RAVI следующие справочные линии: плюс-минус 0,3% или плюс-минус 0,1%, выбирается в зависимости от особенностей рынка. Когда линия индикатора RAVI пересекает вверх справочную линию, это служит сигналом к началу тренда вверх, если индикатор RAVI пересекает справочную линию вниз, это сигнал к началу тренда вниз. Тренд сохраняет тенденцию к росту, пока линия индикатора RAVI растет; тенденцию к падению – пока линия RAVI падает.

Разворот индикатора RAVI к нулевой линии сигнализирует о прекращении тренда и начале канала (канальная стратегия форекс). Однако повторный разворот индикатора RAVI без вхождения в промежуток, создаваемый справочными линиями, говорит о возобновлении тренда.

Предложенный Чандом индикатор RAVI довольно прост. Он весьма похож на индикатор MACD и Ценовой Осциллятор. Уникальной особенностью RAVI является то, что в нем используется показатель схождения-расхождения курса как трендовый указатель, обращающий внимание на расхождение (а не пересечение) средних.

Когда мы говорим о построении ADX, мы отмечаем, что он обладает двумя сглаживаниями. В отличие от ADX, у индикатора RAVI сглаживание одно. За счет этого является более чутким индикатором и с упомянутыми его значениями он предупредит о событиях начала и окончания тренда раньше, чем 18-дневный ADX.

В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 15.02.2008.

Индикатор RAVI (Range Action Verification Index)

Cronex Super Position Cronex Super Position

Суперпозиция двух технических индикаторов - RSI и DeMarker.

XVSI XVSI

Индикатор, который вычисляет объем в секунду (или период), соответствующий MA.

Индекс спроса Индекс спроса

Индекс спроса (Demand Index) разработан Джеймсом Сиббетом. При калькуляции данного индекса используются цены и объем. Считается, что данный индекс является опережающим.

ZigZag on Parabolic ZigZag on Parabolic

Этот индикатор строит ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR.