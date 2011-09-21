Весьма полезен трендовый индикатор, который был введен Т. Чанде, – индикатор RAVI, что расшифровывается как Range Action Verification Index.



Принцип его построения отличается от используемого при построении индикатора ADX. Чанде предложил в качестве основы индикатора RAVI 13-недельную SMA, которая представляет собой квартальные (квартал – 3 месяца, или 65 рабочих дней) настроения участников рынка в отношении стоимости. Короткая средняя, которую включает в себя RAVI индикатор, равна 10% длинной и округленно равна семи.

Индикатор RAVI можно выразить следующей формулой:

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



где SMA(period) - простое скользящее среднее с периодом, равным period.

Чанде рекомендовал для индикатора RAVI следующие справочные линии: плюс-минус 0,3% или плюс-минус 0,1%, выбирается в зависимости от особенностей рынка. Когда линия индикатора RAVI пересекает вверх справочную линию, это служит сигналом к началу тренда вверх, если индикатор RAVI пересекает справочную линию вниз, это сигнал к началу тренда вниз. Тренд сохраняет тенденцию к росту, пока линия индикатора RAVI растет; тенденцию к падению – пока линия RAVI падает.

Разворот индикатора RAVI к нулевой линии сигнализирует о прекращении тренда и начале канала (канальная стратегия форекс). Однако повторный разворот индикатора RAVI без вхождения в промежуток, создаваемый справочными линиями, говорит о возобновлении тренда.

Предложенный Чандом индикатор RAVI довольно прост. Он весьма похож на индикатор MACD и Ценовой Осциллятор. Уникальной особенностью RAVI является то, что в нем используется показатель схождения-расхождения курса как трендовый указатель, обращающий внимание на расхождение (а не пересечение) средних.

Когда мы говорим о построении ADX, мы отмечаем, что он обладает двумя сглаживаниями. В отличие от ADX, у индикатора RAVI сглаживание одно. За счет этого является более чутким индикатором и с упомянутыми его значениями он предупредит о событиях начала и окончания тренда раньше, чем 18-дневный ADX.

В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 15.02.2008.