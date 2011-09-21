CodeBaseРазделы
Cronex Super Position - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4581
(31)
Реальный автор:

Cronex

Как правило, на переключение между периодами и параметрами индикаторов для сравнения поведения и выявление истинной динамики развития индикаторов уходит много времени.

Что рассчитывается:

  • Четыре линии RSI с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по RSI;
  • Четыре линии DeMarker с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по DeMarker;
  • Показания средних приводятся к единой системе отображения из-за разности диапазонов изменения индикаторов RSI и DeMarker;
  • Суперпозиция по двум индикаторам строится на основе средней по RSI и DeMarker;
  • Для облегчения интерпретации показаний на линию суперпозиции наложены две MA;
  • Для полноты картины выведена гистограмма разницы средних взвешенных RSI и DeMarker.

Что получилось: в одном индикаторе собраны два разнопериодных разнодинамических показателя. Не секрет, что RSI и DeMarker по-разному ведут себя не только в неопределенных ситуациях на графике, но и по отношению к самим себе при разных периодах индикаторов, поэтому, на мой взгляд, полезно видеть эту разницу.

Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 14.01.2008.

Индикатор Cronex Super Position

XVSI XVSI

Индикатор, который вычисляет объем в секунду (или период), соответствующий MA.

XKVO XKVO

Klinger Volume Oscillator — объемный осциллятор Клингера с возможностью выбора алгоритмов усреднения из десяти возможных вариантов, выполненный в цветном виде.

XRAVI XRAVI

Индикатор тренда Range Action Verification Index (RAVI).

Индекс спроса Индекс спроса

Индекс спроса (Demand Index) разработан Джеймсом Сиббетом. При калькуляции данного индекса используются цены и объем. Считается, что данный индекс является опережающим.