Cronex Super Position - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4581
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Cronex
Как правило, на переключение между периодами и параметрами индикаторов для сравнения поведения и выявление истинной динамики развития индикаторов уходит много времени.
Что рассчитывается:
- Четыре линии RSI с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по RSI;
- Четыре линии DeMarker с разными периодами (шаг изменения периода указан в параметрах индикатора) образуют среднюю взвешенную часть индикатора по DeMarker;
- Показания средних приводятся к единой системе отображения из-за разности диапазонов изменения индикаторов RSI и DeMarker;
- Суперпозиция по двум индикаторам строится на основе средней по RSI и DeMarker;
- Для облегчения интерпретации показаний на линию суперпозиции наложены две MA;
- Для полноты картины выведена гистограмма разницы средних взвешенных RSI и DeMarker.
Что получилось: в одном индикаторе собраны два разнопериодных разнодинамических показателя. Не секрет, что RSI и DeMarker по-разному ведут себя не только в неопределенных ситуациях на графике, но и по отношению к самим себе при разных периодах индикаторов, поэтому, на мой взгляд, полезно видеть эту разницу.
Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 14.01.2008.
