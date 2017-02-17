需要指数は James Sibbet によって開発されています。指数の計算には価格と数量が使用されます。この指数は先行指標とみなされています。このバージョンでは指数の範囲は+100から-100です。他の側面では、指数の計算は著者のバージョンを正確に繰り返します。

需要指数には6つの規則があります。



指数と価格トレンドの間の相違は「弱い」価格を示すという考え方が支持されます。 市場が活動を拡大し始める場合には、通常新しい価格高値の前に需要指数の最大ピークがみられます（この場合、指数は先行指標として機能します）。 価格が新しい高値に達したが指数値が前の最大値よりも低い場合は、通常、最大値に「有意な」逆転が伴います（この場合指数は補助的な指標として機能します）。 指数のゼロレベルの交差はトレンドの変化を示します（この場合、指数は遅行指標として機能します）。 指数がしばらくの間ゼロ水準に留まっている場合、現在の価格の動きが弱く長続きしないことが示されます。 価格と指数値の間の長期的な相違は、大規模のトップとボトムを意味します。

この指標では、10種類のバージョンの中から平滑化の種類を選択できます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。



