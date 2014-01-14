Participe de nossa página de fãs
O Índice de Demanda foi desenvolvido por James Sibbet. Os preços e o volume são usados para o cálculo deste índice. Este índice é considerado um dos principais da categoria. Nesta versão, o índice varia de +100 a -100. Em outros aspectos o cálculo do índice se repete exatamente a versão do autor.
Há seis regras para o Índice de Demanda:
- A divergência entre o índice e a tendência de preço reforça a ideia que o preço está "fraco";
- No caso de o mercado começar a aumentar sua atividade, novas elevações de preços são geralmente precedidas pelos topos Índice de Demanda (o índice funciona como um indicador para o futuro, neste caso);
- No caso de o preço atingir novas máximas, mas o valor do Índice é menor que o seu topo anterior, tal comportamento é normalmente acompanhado por reversões "significativas" do topo (o índice funciona como um indicador de acompanhamento, neste caso);
- No caso do índice cruzar o nível zero, ele mostra a alteração da tendência (o índice funciona como um indicador atrasado, neste caso);
- No caso em que o índice permanece perto do nível zero durante algum tempo, mostra que o movimento do preço atual é fraco e não vai durar por muito tempo;
- Divergências grandes de longo prazo entre os preços e os valores do índice implicam em grandes topos e fundos.
Este indicador permite utilizar uma das dez versões disponíveis de suavização:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
