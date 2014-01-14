O Índice de Demanda foi desenvolvido por James Sibbet. Os preços e o volume são usados para o cálculo deste índice. Este índice é considerado um dos principais da categoria. Nesta versão, o índice varia de +100 a -100. Em outros aspectos o cálculo do índice se repete exatamente a versão do autor.

Há seis regras para o Índice de Demanda:



A divergência entre o índice e a tendência de preço reforça a ideia que o preço está "fraco"; No caso de o mercado começar a aumentar sua atividade, novas elevações de preços são geralmente precedidas pelos topos Índice de Demanda (o índice funciona como um indicador para o futuro, neste caso); No caso de o preço atingir novas máximas, mas o valor do Índice é menor que o seu topo anterior, tal comportamento é normalmente acompanhado por reversões "significativas" do topo (o índice funciona como um indicador de acompanhamento, neste caso); No caso do índice cruzar o nível zero, ele mostra a alteração da tendência (o índice funciona como um indicador atrasado, neste caso); No caso em que o índice permanece perto do nível zero durante algum tempo, mostra que o movimento do preço atual é fraco e não vai durar por muito tempo; Divergências grandes de longo prazo entre os preços e os valores do índice implicam em grandes topos e fundos.

Este indicador permite utilizar uma das dez versões disponíveis de suavização:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".



