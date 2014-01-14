CodeBaseSeções
Demand Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O Índice de Demanda foi desenvolvido por James Sibbet. Os preços e o volume são usados para o cálculo deste índice. Este índice é considerado um dos principais da categoria. Nesta versão, o índice varia de +100 a -100. Em outros aspectos o cálculo do índice se repete exatamente a versão do autor.

Há seis regras para o Índice de Demanda:

  1. A divergência entre o índice e a tendência de preço reforça a ideia que o preço está "fraco";
  2. No caso de o mercado começar a aumentar sua atividade, novas elevações de preços são geralmente precedidas pelos topos Índice de Demanda (o índice funciona como um indicador para o futuro, neste caso);
  3. No caso de o preço atingir novas máximas, mas o valor do Índice é menor que o seu topo anterior, tal comportamento é normalmente acompanhado por reversões "significativas" do topo (o índice funciona como um indicador de acompanhamento, neste caso);
  4. No caso do índice cruzar o nível zero, ele mostra a alteração da tendência (o índice funciona como um indicador atrasado, neste caso);
  5. No caso em que o índice permanece perto do nível zero durante algum tempo, mostra que o movimento do preço atual é fraco e não vai durar por muito tempo;
  6. Divergências grandes de longo prazo entre os preços e os valores do índice implicam em grandes topos e fundos.

Este indicador permite utilizar uma das dez versões disponíveis de suavização:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador Índice de Demanda

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/520

