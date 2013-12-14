需求指数由 James Sibbet 开发。当计算指数时，需要使用价格和交易量。本指数被认为是一个领先指标。在此版本中指数的变化从 +100 到 -100。在其它方面，指数计算精确重复作者的版本。

需求指数有六条规则:



该指数与价格走势之间的背离支持这一观点，即价格是 "弱"; 在市场开始活跃性增长情况下，价格新高之前，往往需求指数已到达最高峰值 (在这种情况下，指数作为一个前瞻性的指标); 当价格达到新高，但指数值低于其先前的顶部较低，通常伴随着顶部 (在这种情况下，指数作为随后指标) "显著" 逆转; 当指数穿越零轴的情况下，表明趋势 (指数可以作为这种情况下的滞后指标) 的变化; 当指数接近零轴，并停留了一段时间的情况下，表明当前价格变动薄弱，不会持续太久; 价格与指数值之间的长期宽距背离意味着大的顶部和底部。

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。



