Der Demand Index wurde von James Sibbet entwickelt. Zu seiner Berechnung werden Preis und Volumen verwendet. Dieser Index kann als ein führender Index betrachtet werden. In dieser Version schwankt der Index zwischen +100 und -100. Ansonsten entspricht der Index genau der Idee des Autors.

Es gibt 6 Regeln für den Demand Index:



Eine Divergenz zwischen Index und Preis unterstützt die Idee, der Preis ist "schwach"; Falls es im Markt zu steigenden Aktivitäten kommt, gehen in der Regel die Hochs des Demand Index den neuen Preismaxima voraus (der Index arbeitet in diesen Fällen als Frühindikator); Falls der Preis neue Hochs erreicht, das Hoch des Index aber kleiner als sein vorherigen Hoch, steht normalerweise eine "signifikante" Trendumkehr bevor (hier arbeitet der Indikator gleichzeitig); Falls der Index die Nulllinie kreuzt, zeigt das eine Trendumkehr (in diesem Fall läuft der Index hinterher); Bleibt der Index für einige Zeit nahe der Nulllinie, zeigt das, dass die Preisbewegungen schwach sind und nicht lange dort bleiben werden; Umfangreiche Divergenzen zwischen Preise und dem Index deuten auf große Hochs oder Tiefs hin.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.



