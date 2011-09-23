CodeBaseРазделы
Индикаторы

SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5

Jason Robinson | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
9436
Рейтинг:
(54)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Jason Robinson

Индикатор считается трендовым, работает очень просто: как только его цвет изменяется на зелёный, значит, начинается восходящий тренд, а если на красный, значит, начинается падение цены. Недостаток один - запаздывание, но, тем не менее, он пользуется спросом у трейдеров. Для наилучших результатов индикатор лучше использовать в качестве подтверждения на вход в рынок.

Индикатор SuperTrend

ZigZag on Parabolic ZigZag on Parabolic

Этот индикатор строит ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR.

Индекс спроса Индекс спроса

Индекс спроса (Demand Index) разработан Джеймсом Сиббетом. При калькуляции данного индекса используются цены и объем. Считается, что данный индекс является опережающим.

LRMA_Channel_trajectory LRMA_Channel_trajectory

Индикатор строит траекторию передней точки линейной регрессии и точки стандартного отклонения.

Stochastic RVI Stochastic RVI

Stochastic RVI - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений пользовательского индикатора RVI.