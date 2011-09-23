Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 9436
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Jason Robinson
Индикатор считается трендовым, работает очень просто: как только его цвет изменяется на зелёный, значит, начинается восходящий тренд, а если на красный, значит, начинается падение цены. Недостаток один - запаздывание, но, тем не менее, он пользуется спросом у трейдеров. Для наилучших результатов индикатор лучше использовать в качестве подтверждения на вход в рынок.
Этот индикатор строит ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR.Индекс спроса
Индекс спроса (Demand Index) разработан Джеймсом Сиббетом. При калькуляции данного индекса используются цены и объем. Считается, что данный индекс является опережающим.
Индикатор строит траекторию передней точки линейной регрессии и точки стандартного отклонения.Stochastic RVI
Stochastic RVI - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений пользовательского индикатора RVI.