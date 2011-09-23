Реальный автор:

Jason Robinson

Индикатор считается трендовым, работает очень просто: как только его цвет изменяется на зелёный, значит, начинается восходящий тренд, а если на красный, значит, начинается падение цены. Недостаток один - запаздывание, но, тем не менее, он пользуется спросом у трейдеров. Для наилучших результатов индикатор лучше использовать в качестве подтверждения на вход в рынок.