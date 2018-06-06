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Индикаторы

UltraAbsolutelyNoLagLwma - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора Fatl. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений AbsolutelyNoLagLwma.

Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветную гистограмму, отображаемое при помощи стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда её шириной.

Для индикации тренда используется по четыре цвета для каждого из двух направлений тренда: если значения гистгораммы не заходят в зоны перекупленности и перепроданности, то цвета индикатора имеют более тёмную окраску, при пробое уровней перепроданности и перекупленности цвета индикатора становятся более светлыми.

Входные параметры индикатора

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=7;                                // глубина сглаживания                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;              // ценовая константа
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // Метод усреднения
input int StartLength=3;                            // Стартовый период усреднения                    
input int WPhase=100;                               // Параметр усреднения
//----  
input uint Step=5;                                  // Шаг изменения периода
input uint StepsTotal=10;                           // Количество изменений периода
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // Метод сглаживания
input int SmoothLength=3;                           // Глубина сглаживания
input int SmoothPhase=100;                          // Параметр сглаживания
//----                          
input uint UpLevel=80;                              // Уровень перекупленности в %%
input uint DnLevel=20;                              // Уровень перепроданности в %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // Толщина уровней        

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma

Рис.1. Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma

2MA Bunny Cross Expert 2MA Bunny Cross Expert

Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA).

JS-MA-Day JS-MA-Day

Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.

ColorJFatl_x2_cloud_HTF ColorJFatl_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

Два индикатора AbsolutelyNoLagLwma с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке