CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1315
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Два индикатора AbsolutelyNoLagLWMA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//Период графика
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//Период графика
//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint Length=7; // глубина сглаживания                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input int Shift=0; // сдвиг по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // cдвиг по вертикали в пунктах

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AbsolutelyNoLagLwma.ex5.

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

ColorJFatl_x2_cloud_HTF ColorJFatl_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

UltraAbsolutelyNoLagLwma UltraAbsolutelyNoLagLwma

В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линий

AbsolutelyNoLagLwma_Digit AbsolutelyNoLagLwma_Digit

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Exp_ColorX2MA_X2 Exp_ColorX2MA_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MA