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AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора AbsolutelyNoLagLWMA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//Период графика input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//Период графика //+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint Length=7; // глубина сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа input int Shift=0; // сдвиг по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг по вертикали в пунктах
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AbsolutelyNoLagLwma.ex5.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF
Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынкеUltraAbsolutelyNoLagLwma
В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линий
Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.Exp_ColorX2MA_X2
Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MA