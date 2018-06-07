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Индикаторы

ColorJFatl_x2_cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1173
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

//+-------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА       |
//+-------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//Период графика
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//Период графика
//+-------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА       |
//+-------------------------------------+
input uint Length=5; //глубина сглаживания                    
input int Phase=-100; //параметр сглаживания,
                      //для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
// Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
//+-------------------------------------+

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJFatl.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorJFatl_x2_cloud_HTF

Рис.1. Индикатор ColorJFatl_x2_cloud_HTF

UltraAbsolutelyNoLagLwma UltraAbsolutelyNoLagLwma

В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линий

2MA Bunny Cross Expert 2MA Bunny Cross Expert

Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA).

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

Два индикатора AbsolutelyNoLagLwma с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

AbsolutelyNoLagLwma_Digit AbsolutelyNoLagLwma_Digit

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.