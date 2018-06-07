Советник на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA).

В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линий

Два индикатора AbsolutelyNoLagLwma с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.