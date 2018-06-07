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ColorJFatl_x2_cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.
//+-------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//Период графика input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//Период графика //+-------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-------------------------------------+ input uint Length=5; //глубина сглаживания input int Phase=-100; //параметр сглаживания, //для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; // Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах //+-------------------------------------+
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJFatl.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorJFatl_x2_cloud_HTF
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