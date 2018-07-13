加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
UltraAbsolutelyNoLagLwma - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1148
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标以及对其多条信号线的分析 信号线计算算法如下。 使用算术级数计算来自多条信号线的所有周期值:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Number 变量的数值范围从零到 StepsTotal。 获得的区间值将添加到变量数组中，并在指标的每次逐笔报价时使用，以获得指标平滑值的数组。 基于数组，计算每个平滑值的当前趋势方向，并且对于整个数组，找到平滑 AbsolutelyNoLagLwma 值的正/负趋势数量。
正/负趋势的最终数量经平滑后用来形成运用 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 样式类显示的彩色直方图指示线。 此指标中的趋势方向由直方图颜色确定，而其动力由直方图宽度确定。
为了指明趋势，两个趋势方向中的每一个都使用四种颜色: 如果直方图数值没有进入超买/超卖区域，则指标颜色较暗，而当突破超买/超卖级别时它们变得较亮。
指标的输入是
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入 | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=7; // 平滑深度 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格类型常量 //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int StartLength=3; // 初始平滑周期 input int WPhase=100; // 平滑参数 //---- input uint Step=5; // 区间变化步幅 input uint StepsTotal=10; // 区间的变化次数 //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int SmoothLength=3; // 平滑深度 input int SmoothPhase=100; // 平滑参数 //---- input uint UpLevel=80; // 超买等级 %% input uint DnLevel=20; // 超卖等级 %% input color UpLevelsColor=Blue; // 超买等级颜色 input color DnLevelsColor=Blue; // 超卖等级颜色 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 等级样式 input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 等级厚度
可以从十个可能的版本中选择平滑算法:
- SMA - 简单均线;
- EMA - 指数均线;
- SMMA - 平滑均线;
- LWMA - 线性加权均线;
- JJMA - 自适应均线 JMA;
- JurX - 超线性均线;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 的多指数平滑;
- VIDYA - 使用 Tushar Chande 算法进行平滑处理;
- AMA - 使用 Perry Kaufman 算法进行平滑处理.
应当注意，不同平滑算法的 Phase 类型参数具有完全不同的含义。 对于 JMA，它是一个外部 Phase 变量，从 -100 到 +100 变化。 对于 T3，它则是平滑比率乘以 100 以便获得更好的视觉，对于 VIDYA，它是 CMO 振荡器周期，对于 AMA，它是一个慢速 EMA 周期。 在其它算法中，这些参数不会影响平均值。 对于 AMA，快速 EMA 周期是固定的，默认值等于 2。 对于 AMA，提升与动力的比率也等于 2。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 在 "无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算" 一文中详细描述了类的使用。
图例 1. 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20975
相变指数 (PCI) 指标 - 市场相变指数拦截器
分析图表 M5，M15，H1 上的移动平均线。 在所有三个图表 (M5，M15 和 H1) 上同时检查 iMA (移动平均线，MA) "扇形" 的存在。
趋势跟踪交易系统 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 基于两个 AbsolutelyNoLagLwma 指标的信号ColorJFatl_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应