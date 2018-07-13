该指标基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标以及对其多条信号线的分析 信号线计算算法如下。 使用算术级数计算来自多条信号线的所有周期值:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Number 变量的数值范围从零到 StepsTotal。 获得的区间值将添加到变量数组中，并在指标的每次逐笔报价时使用，以获得指标平滑值的数组。 基于数组，计算每个平滑值的当前趋势方向，并且对于整个数组，找到平滑 AbsolutelyNoLagLwma 值的正/负趋势数量。

正/负趋势的最终数量经平滑后用来形成运用 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 样式类显示的彩色直方图指示线。 此指标中的趋势方向由直方图颜色确定，而其动力由直方图宽度确定。

为了指明趋势，两个趋势方向中的每一个都使用四种颜色: 如果直方图数值没有进入超买/超卖区域，则指标颜色较暗，而当突破超买/超卖级别时它们变得较亮。

指标的输入是

input uint FLength= 7 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

可以从十个可能的版本中选择平滑算法:

SMA - 简单均线; EMA - 指数均线; SMMA - 平滑均线; LWMA - 线性加权均线; JJMA - 自适应均线 JMA; JurX - 超线性均线; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 的多指数平滑; VIDYA - 使用 Tushar Chande 算法进行平滑处理; AMA - 使用 Perry Kaufman 算法进行平滑处理.

应当注意，不同平滑算法的 Phase 类型参数具有完全不同的含义。 对于 JMA，它是一个外部 Phase 变量，从 -100 到 +100 变化。 对于 T3，它则是平滑比率乘以 100 以便获得更好的视觉，对于 VIDYA，它是 CMO 振荡器周期，对于 AMA，它是一个慢速 EMA 周期。 在其它算法中，这些参数不会影响平均值。 对于 AMA，快速 EMA 周期是固定的，默认值等于 2。 对于 AMA，提升与动力的比率也等于 2。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 在 "无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算" 一文中详细描述了类的使用。





图例 1. 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma