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UltraAbsolutelyNoLagLwma - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
UltraAbsolutelyNoLagLwma.mq5 (28.68 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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该指标基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标以及对其多条信号线的分析 信号线计算算法如下。 使用算术级数计算来自多条信号线的所有周期值:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Number 变量的数值范围从零到 StepsTotal。 获得的区间值将添加到变量数组中，并在指标的每次逐笔报价时使用，以获得指标平滑值的数组。 基于数组，计算每个平滑值的当前趋势方向，并且对于整个数组，找到平滑 AbsolutelyNoLagLwma 值的正/负趋势数量。

正/负趋势的最终数量经平滑后用来形成运用 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 样式类显示的彩色直方图指示线。 此指标中的趋势方向由直方图颜色确定，而其动力由直方图宽度确定。

为了指明趋势，两个趋势方向中的每一个都使用四种颜色: 如果直方图数值没有进入超买/超卖区域，则指标颜色较暗，而当突破超买/超卖级别时它们变得较亮。

指标的输入是

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入                                      |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=7;                                // 平滑深度                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;              // 价格类型常量
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // 平滑方法
input int StartLength=3;                            // 初始平滑周期
input int WPhase=100;                               // 平滑参数
//----  
input uint Step=5;                                  // 区间变化步幅
input uint StepsTotal=10;                           // 区间的变化次数
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // 平滑方法
input int SmoothLength=3;                           // 平滑深度
input int SmoothPhase=100;                          // 平滑参数
//----                          
input uint UpLevel=80;                              // 超买等级 %%
input uint DnLevel=20;                              // 超卖等级 %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // 超买等级颜色
input color DnLevelsColor=Blue;                     // 超卖等级颜色
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // 等级样式
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // 等级厚度        

可以从十个可能的版本中选择平滑算法:

  1. SMA - 简单均线;
  2. EMA - 指数均线;
  3. SMMA - 平滑均线;
  4. LWMA - 线性加权均线;
  5. JJMA - 自适应均线 JMA;
  6. JurX - 超线性均线;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 的多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用 Tushar Chande 算法进行平滑处理;
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 算法进行平滑处理.

应当注意，不同平滑算法的 Phase 类型参数具有完全不同的含义。 对于 JMA，它是一个外部 Phase 变量，从 -100 到 +100 变化。 对于 T3，它则是平滑比率乘以 100 以便获得更好的视觉，对于 VIDYA，它是 CMO 振荡器周期，对于 AMA，它是一个慢速 EMA 周期。 在其它算法中，这些参数不会影响平均值。 对于 AMA，快速 EMA 周期是固定的，默认值等于 2。 对于 AMA，提升与动力的比率也等于 2。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 在 "无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算" 一文中详细描述了类的使用。

图例1 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma

图例 1. 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20975

PCI PCI

相变指数 (PCI) 指标 - 市场相变指数

拦截器 拦截器

分析图表 M5，M15，H1 上的移动平均线。 在所有三个图表 (M5，M15 和 H1) 上同时检查 iMA (移动平均线，MA) "扇形" 的存在。

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2

趋势跟踪交易系统 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 基于两个 AbsolutelyNoLagLwma 指标的信号

ColorJFatl_x2_cloud_HTF ColorJFatl_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 ColorJFatl 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应