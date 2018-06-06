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2MA Bunny Cross Expert - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник работает только в момент рождения нового бара, из настроек - только размер лота позиции: или постоянный лот (параметр "Lots" больше нуля и параметр "Risk" равен нулю) или динамический лот в процентах риска (параметр "Risk" больше нуля и параметр "Lots" равен нулю).
Советник использует два индикатора iMA с жёстко заданными настройками:
Пример сигналов на открытие BUY и SELL:
При получении сигнала BUY позиции SELL закрываются и наоборот, при получении сигнала SELL позиции BUY закрываются.
Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.Interceptor
Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.
В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линийColorJFatl_x2_cloud_HTF
Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке