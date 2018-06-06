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Советники

2MA Bunny Cross Expert - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3255
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник работает только в момент рождения нового бара, из настроек - только размер лота позиции: или постоянный лот (параметр "Lots" больше нуля и параметр "Risk" равен нулю) или динамический лот в процентах риска (параметр "Risk" больше нуля и параметр "Lots" равен нулю).

Советник использует два индикатора iMA с жёстко заданными настройками:

2MA Bunny Cross Expert indicators


Пример сигналов на открытие BUY и SELL:

2MA Bunny Cross Expert

При получении сигнала BUY позиции SELL закрываются и наоборот, при получении сигнала SELL позиции BUY закрываются.

JS-MA-Day JS-MA-Day

Работа с индикатором iMA (Moving Average, MA) с жестко заданным таймфреймом: D1.

Interceptor Interceptor

Анализируются скользящие средние на графиках М5, М15, Н1. Проверяется наличие "веера" iMA (Moving Average, MA) на всех трех графиках (M5, M15 и H1) сразу.

UltraAbsolutelyNoLagLwma UltraAbsolutelyNoLagLwma

В основе этого индикатора лежат показания индикатора AbsolutelyNoLagLwma и анализ множества его сигнальных линий

ColorJFatl_x2_cloud_HTF ColorJFatl_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке