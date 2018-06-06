2MA Bunny Cross Expert

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник работает только в момент рождения нового бара, из настроек - только размер лота позиции: или постоянный лот (параметр "Lots" больше нуля и параметр "Risk" равен нулю) или динамический лот в процентах риска (параметр "Risk" больше нуля и параметр "Lots" равен нулю).

Советник использует два индикатора iMA с жёстко заданными настройками:





Пример сигналов на открытие BUY и SELL:





При получении сигнала BUY позиции SELL закрываются и наоборот, при получении сигнала SELL позиции BUY закрываются.