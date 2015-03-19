Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.

Индикатор Ozymandias_Signal отображает информацию о действующем тренде и о сигналах для сделок на основе индикатора Ozymandias.

Торговая система с использованием индикатора Modified_Optimum_Elliptic_Filter.