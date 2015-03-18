Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.

Был написан для конкурса, организованным щедрым TheXpert. Спасибо.





Иллюстрация работы класса CBtn

Методы класса

Create(long chart_id,int sub_wnd,string name,int x,int y,int dx,int dy) - создание кнопки с параметрами:

идентификатор окна номер подокна имя кнопки координата х координата y размер по горизонтали размер по вертикали

Resources(string img_up,string img_up_active="",string img_dn="",string img_dn_active="",string img_up_disable="",string img_dn_disable="",string img_mask="") - задание изображений для различных состояний кнопки:

обычная отжатая кнопка кнопка с наведенным указателем нажатая кнопка нажатая с наведенным указателем мыши отключенная (disable) кнопка маска контура кнопки

SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,int x=0,int y=0) - установка маски по цвету указанного пикселя, маска строится из изображения обычной отжатой кнопки.

используемый тип маски координата х координата y

SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,uint acolor) - установка маски по цвету, маска строится из изображения обычной отжатой кнопки.

используемый тип маски цвет

SetCorner(ENUM_BASE_CORNER corner) - установка угола графика, к которому привязана кнопка

SetAnchor(ENUM_ANCHOR_POINT anchor) - установка способа привязки кнопки

SetX(int x) - установка координаты х

SetY(int y) - установка координаты y

SetXY(int x,int y) - установка координат х и y одной командой

On(bool state) - установка статуса кнопки (нажата-true/отжата-false)

Enable(bool state) - установка отключения (disable) кнопки

Paint(void) - отрисовка кнопки

Event(int id,long lparam,double dparam,string sparam) - передача кнопке событий

все параметры дублируются из функции OnChartEvent

GetX(void) - получение координаты х

GetY(void) - получение координаты y

GetEnable(void) - получение статуса отключения кнопки

GetOn(void) - получение статуса нажатия кнопки

GetCorner(void) - получение угла графика, к которому привязана кнопка

GetAnchor(void) - получение способа привязки кнопки

AddText(int x,int y,string font_name,int font_size,color text_color,string text) - добавление текста на кнопку

координата х координата y имя шрифта размер шрифта цвет текста текст

Text(string text) - обновление текста кнопки (не работает без вызова AddText(...))

Создание кнопки

По умолчанию создается кнопка со следующими параметрами:

отжата

доступна

угол привязки к графику - левый верхний

угол привязки кнопки - левый верхний

Установка маски кнопки

По умолчанию создается маска из изображения нормальной отжатой кнопки. Прозрачные пиксели служат маской.

UseMask(MASK_STANDALONE_RESOURCE) - для маски используется изображение указанное в Resources(). Если изображение не задано - вся площадь кнопки (прямоугольник) будет считаться рабочей областью.

UseMask(MASK_PIXEL,x,y) - для маски используется цвет указанного пикселя. Если цвет пикселя отличается от указанного - он становится маской. Если координаты не указаны, то берется точка с координатами [0,0].

UseMask(MASK_COLOR,color) - для маски используется указанный цвет. Если цвет пикселя отличается от указанного - он становится маской. Цвет указывается в формате ARGB.

Пример