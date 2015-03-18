CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Класс для работы с кнопками произвольной формы - библиотека для MetaTrader 5

Dmitriy Parfenovich | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3227
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс предназначен для создания интерактивных кнопок на графике цены с различными состояниями.

Был написан для конкурса, организованным щедрым TheXpert. Спасибо.


Иллюстрация работы класса CBtn


Методы класса

Create(long chart_id,int sub_wnd,string name,int x,int y,int dx,int dy) - создание кнопки с параметрами:

  1. идентификатор окна
  2. номер подокна
  3. имя кнопки
  4. координата х
  5. координата y
  6. размер по горизонтали
  7. размер по вертикали

Resources(string img_up,string img_up_active="",string img_dn="",string img_dn_active="",string img_up_disable="",string img_dn_disable="",string img_mask="") - задание изображений для различных состояний кнопки:

  1. обычная отжатая кнопка
  2. кнопка с наведенным указателем
  3. нажатая кнопка
  4. нажатая с наведенным указателем мыши
  5. отключенная (disable) кнопка
  6. маска контура кнопки

SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,int x=0,int y=0) - установка маски по цвету указанного пикселя, маска строится из изображения обычной отжатой кнопки.

  1. используемый тип маски
  2. координата х
  3. координата y

SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,uint acolor) - установка маски по цвету, маска строится из изображения обычной отжатой кнопки.

  1. используемый тип маски
  2. цвет

SetCorner(ENUM_BASE_CORNER corner) - установка угола графика, к которому привязана кнопка

SetAnchor(ENUM_ANCHOR_POINT anchor) - установка способа привязки кнопки

SetX(int x) - установка координаты х

SetY(int y) - установка координаты y

SetXY(int x,int y) - установка координат х и y одной командой

On(bool state) - установка статуса кнопки (нажата-true/отжата-false)

Enable(bool state) - установка отключения (disable) кнопки

Paint(void) - отрисовка кнопки

Event(int id,long lparam,double dparam,string sparam) - передача кнопке событий
все параметры дублируются из функции OnChartEvent

GetX(void) - получение координаты х

GetY(void) - получение координаты y

GetEnable(void) - получение статуса отключения кнопки

GetOn(void) - получение статуса нажатия кнопки

GetCorner(void) - получение угла графика, к которому привязана кнопка

GetAnchor(void) - получение способа привязки кнопки

AddText(int x,int y,string font_name,int font_size,color text_color,string text) - добавление текста на кнопку

  1. координата х
  2. координата y
  3. имя шрифта
  4. размер шрифта
  5. цвет текста
  6. текст

Text(string text) - обновление текста кнопки (не работает без вызова AddText(...)

Создание кнопки

По умолчанию создается кнопка со следующими параметрами:

  • отжата
  • доступна
  • угол привязки к графику - левый верхний
  • угол привязки кнопки - левый верхний

Установка маски кнопки

По умолчанию создается маска из изображения нормальной отжатой кнопки. Прозрачные пиксели служат маской.

  • UseMask(MASK_STANDALONE_RESOURCE) - для маски используется изображение указанное в Resources(). Если изображение не задано - вся площадь кнопки (прямоугольник) будет считаться рабочей областью.
  • UseMask(MASK_PIXEL,x,y) - для маски используется цвет указанного пикселя. Если цвет пикселя отличается от указанного - он становится маской. Если координаты не указаны, то берется точка с координатами [0,0].
  • UseMask(MASK_COLOR,color) - для маски используется указанный цвет. Если цвет пикселя отличается от указанного - он становится маской. Цвет указывается в формате ARGB.

Пример

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    3dButtons.mq5 |
//|                                           Copyright 2015, fyords |
//|                           https://login.mql5.com/ru/users/fyords |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, fyords"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/fyords"
#property version   "1.01"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Insert resources                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
#resource "img\\200_1.bmp"
#resource "img\\200_2.bmp"
#resource "img\\200_3.bmp"
#resource "img\\200_4.bmp"
#resource "img\\200_5.bmp"
#resource "img\\200_6.bmp"
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Class.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
enum Adjust
  {
   UpperLeft,
   UpperRight,
   LowerLeft,
   LowerRight
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Input property                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
input Adjust adj_corner=UpperLeft;     //Corner
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CBtn *btn[];

int num_buttons;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   long wnd=ChartID();
   int sub_wnd=ChartWindowOnDropped();

   ArrayFree(btn);
   int n=0;
   num_buttons=0;

   for(int y=0;y<3;y++)
     {
      for(int x=0;x<3;x++)
        {
         ArrayResize(btn,n+1);
         btn[n]=new CBtn;
         btn[n].Create(wnd,sub_wnd,"3dButtons_"+(string)MathRand(),x*152+10,y*152+10,200,200);
         btn[n].Resources("img\\200_1.bmp","img\\200_2.bmp","img\\200_3.bmp","img\\200_4.bmp","img\\200_5.bmp","img\\200_6.bmp");
         btn[n].AddText(80,80,"Arial",25,clrWhite,"Button"+(string)(n+1));
         switch(adj_corner)
           {
            case UpperLeft:
               btn[n].SetAnchor(ANCHOR_LEFT_UPPER);
               btn[n].SetCorner(CORNER_LEFT_UPPER);
               break;
            case UpperRight:
               btn[n].SetAnchor(ANCHOR_RIGHT_UPPER);
               btn[n].SetCorner(CORNER_RIGHT_UPPER);
               break;
            case LowerLeft:
               btn[n].SetAnchor(ANCHOR_LEFT_LOWER);
               btn[n].SetCorner(CORNER_LEFT_LOWER);
               break;
            case LowerRight:
               btn[n].SetAnchor(ANCHOR_RIGHT_LOWER);
               btn[n].SetCorner(CORNER_RIGHT_LOWER);
               break;
           }
         btn[n].Paint();
         n++;
        }
     }
   ChartRedraw();

   num_buttons=ArraySize(btn);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   for(int i=0;i<num_buttons;i++) delete btn[i];
   ArrayFree(btn);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   for(int i=0;i<num_buttons;i++) btn[i].Event(id,lparam,dparam,sparam);
  }
Leading_Signal Leading_Signal

Индикатор Leading_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора Leading.

HLR_Signal HLR_Signal

Индикатор HLR_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора HLR.

Класс СBmpButtonTransparent Класс СBmpButtonTransparent

Класс прозрачной кнопки.

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

Индикатор TrendlessAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.