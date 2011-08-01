Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals. Уровни поддержки строятся на уровне фракталов вниз, а уровни сопротивления - фракталов вверх.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 11.08.2006.





Рис.1. Индикатор Support_and_Resistance

