Support and Resistance - индикатор для MetaTrader 5
- 9113
-
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals. Уровни поддержки строятся на уровне фракталов вниз, а уровни сопротивления - фракталов вверх.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 11.08.2006.
Рис.1. Индикатор Support_and_Resistance
