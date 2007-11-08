CodeBaseРазделы
Советники

Terminator_v2.0 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9968
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Alejandro Galindo

Советник Terminator. Использует индикатор I_Trend и Support and Resistance.mq4.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7598

