Эксперт Exp_BinaryWave построен на основе сигналов, снимаемых с интегрального осциллятора BinaryWave. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой индикатором нулевого уровня или поменялось направление его движения (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BinaryWave.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования