Еженедельный дайджест 22-26 сентября: все для трейдера!

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Главная новость недели: биткоин становится менее экспериментальным и более распространенным
- РБК Экономика: Paypal начнет частично работать с биткоином
- MoneyNews: Square будет принимать bitcoin в точках продаж
- IT Expert: В Испания Bitcoin назвали электронной платёжной системой
- Вести Экономика: Bitcoin-компания оказалась пирамидой
- Russia Today: В Лондоне открылось кафе, в котором принимают биткоины
- MQL5 Блоги: Какие страны будут торговать в биткоинах?
- MoneyNews: Минфин Бельгии: bitcoin не является объектом налогообложения
- BitcoinInfo: Биткоин во Вьетнаме имеет высокие шансы
Новости рынка форекс:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня
- FXStreet: Технический анализ рынка Форекс на 26.09.2014
- MQL5 Блоги: GBP/USD: Пара стабильна, ждем данных по ВВП США
- РБК: ФРС может начать атаку на дорогой доллар
- Investing.com: О перспективах британского фунта
- Вести Экономика: Доллар дорожает как на дрожжах - 39 руб. Далее - 40?
- Investing.com: Обзор основных мировых финансовых рынков и прогноз на 26 сентября
- FXTeam: Рискованные валюты готовят контратаку
Обзор основных новостей, аналитика:
- FXTeam: Нормализация рынка при росте волатильности?
- MQL5 Блоги: Экономический закат Европы или временные трудности?
- Вести Экономика: 20 миллиардеров, которые управляют политикой США
- Investing.com: Обзор сырьевых рынков
- Коммерсант: России предлагают ограничить прямое госучастие в инвестиционном росте
- РБК: Минэкономразвития предупредило об ускорении роста цен на продукты
- Вести Экономика: Топ-5 хайтек-компаний - биржевых лидеров
- DW: Глава ЕЦБ признал влияние рецессии в РФ на Европу
- Коммерсант: Акции «Системы» готовят к конфискации
- РБК: Улюкаев назвал «непонятным» иск о возвращении «Башнефти» государству
- DW: Эксперты: Серый экспорт нефтепродуктов станет для Беларуси невыгодным
- MQL5 Блоги: Jimmy Choo: царство гламура на Лондонской бирже
- РБК: IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд
Саморазвитие для трейдера:
- PC Week: «За» и «против» биткойнов
- MQL5 Блоги: Обзор: книги Джорджа Сороса
- BitcoinInfo: Восемь преимуществ биткоин, или почему пользователи криптовалюты защищены
- MQL5: Видеоуроки: индикаторы рынка
- Time-Forex: Свинг трейдинг
- InfoFinances: Свинг-трейдинг: преимущества и недостатки
- InstaForex: Официальная терминология трейдера