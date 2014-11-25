Еженедельный дайджест 18-25 ноября: рецессия как расплата за рубль, Gunvor, рождение сверхдержавы, саморазвитие для трейдера
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Еженедельный дайджест 18-25 ноября: рецессия как расплата за рубль, Gunvor, рождение сверхдержавы, саморазвитие для трейдера

25 ноября 2014, 12:44
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Рецессия как расплата за рубль

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Рождение сверхдержавы, валюта для российских вкладчиков, протоколы ФРС

Новости компаний: Gunvor, акции Alibaba, цены в России на Apple, "Система", объединение туроператоров

Саморазвитие для трейдера: Важность эмоционального интеллекта, советы успешных женщин, истории успеха

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