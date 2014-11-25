Еженедельный дайджест 18-25 ноября: рецессия как расплата за рубль, Gunvor, рождение сверхдержавы, саморазвитие для трейдера

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Рецессия
как расплата за рубль
- Ведомости: ВШЭ: рецессия в России начнется с Нового года
- РИА "Новый Регион": Цена санкций для России: минус $127 млрд. и глубокая рецессия
- Новая Газета: Игорь ЮРГЕНС: Сейчас мы в рецессии и скоро будем в свободном падении
- Радио Свобода: Рецессия как расплата за рубль
- Финмаркет: России прочат двухлетнюю рецессию и высокую инфляцию
- Ведомости: Силуанов назвал цену нефти, при которой в России начнется рецессия
- Телеканал Дождь: Новая рецессия в Японии ускорила падение цен на нефть
- Вести Экономика: Надолго ли укрепился рубль?
- MQL5 Блоги: Банки в России отстранят от форекса
- Вести Экономика: Украина отказалась от рубля!
- Коммерсант: Девальвацию рубля переоценили. Минэкономики не видит перспектив ни для роста цен, ни для новых кредитов
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Рождение сверхдержавы, валюта для российских вкладчиков, протоколы ФРС
- Новая Газета: Рождение сверхдержавы
- Slon.ru: Эпоха прозрачности: как Россия и G20 раскрывают офшоры
- Коммерсантъ: Владимир Путин встретится с журналистами 18 декабря
- РБК: Российские вкладчики вновь понесли валюту в банки
- Reuters: Ослабление рубля к доллару беспокоит 57% россиян
- Investing.com: Платежеспособность россиян по автокредитам снизилась за год почти в 2 раза
- Коммерсантъ: Диетическое питание. На продукты уйдет до 40% расходов россиян
- MQL5 Блоги: Как читать протокол заседания ФРС
- BBC Русская служба: Россиянам объяснят, куда власти тратят деньги
- MQL5 Блоги: Китай и Россия намерены лишить доллар статуса мировой резервной валюты
- Reuters: Путин пообещал поставить заслон "цветной революции" в России
- MQL5 Блоги: Силуанов: инфляция в январе будет двузначной
- MQL5 Блоги: Регуляторы опять заговорили о необходимости контролировать FOREX
- BBC Русская служба: Цены на гречку в России: власти успокаивают население
Новости компаний: Gunvor, акции Alibaba, цены в России на Apple, "Система", объединение туроператоров
- Коммерсантъ: Gunvor меняет Россию на Азию. Компания сосредоточила внимание на Китай и Сингапуре
- Вести Экономика: Alibaba разместила облигации на $8 млрд
- РБК: «Уралкалий» еще надеется спасти аварийную шахту
- Ведомости: С 1 декабря Apple может повысить цены на свои устройства в России
- MQL5 Блоги: Будет ли Apple стоить $1 трлн в ближайшее время?
- Ведомости: Туроператоры «Интурист» и «Солвекс трэвэл» объединяются
- Вести Экономика: "ЮТэйр" не хватает денег на оплату долга
- Ведомости: «Новатэк» хочет получить средства ФНБ в валюте
- Коммерсантъ: "Система" выплеснет людей вместе с "Башнефтью"
Саморазвитие для трейдера: Важность эмоционального интеллекта, советы успешных женщин, истории успеха
- MQL5 Блоги: Как денежные эксперты обращаются с собственными финансами
- Guruinvest: Эмоциональный интеллект и его важность для трейдера
- Forbes: Карьера в гору: 10 советов от самых успешных женщин мира
- Forbes: 25 самых дорогих топ-менеджеров России и Игорь Сечин: рейтинг Forbes
- Youtube: Саморазвитие и Ответственность трейдера Форекс начинающим