GBP/USD: Пара стабильна, ждем данных по ВВП США

В пятницу фунт почти не изменился по отношению к доллару США, так как инвесторы ждут данных США по экономическому росту во втором квартале сегодня вечером - в 16.30 по мск.

Пара GBP/USD достигла 1,6286, сессионного минимума, во время утренних европейских торгов Впоследствии пара укрепилась на 1,6315, упав на 0,01%. Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6244, минимуме 18 сентября, и сопротивление на 1,6416, максимуме 24 сентября.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается на ожиданиях скорого роста процентных ставок в США. Фунт укрепился в начале недели, так как внимание инвесторов было сосредоточено на перспективах денежно-кредитной политики Великобритании после референдума о независимости Шотландии на прошлой неделе.

Фунт стабилен по отношению к евро, по-прежнему колеблется около двухлетнего максимума, пара EUR/GBP торгуется на уровне 0,7811.