Еженедельный дайжест 1-5 декабря: послание Путина и рынки, укрепляющийся рубль и стоит ли привязать его к золоту

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Послание Путина отправило рубль ко дну. Что ждет рынки в перспективе
- РБК: Эксперты назвали условия роста экономики на озвученном Путиным уровне
- РИА Новости: Послание Путина Федеральному собранию: Украина, санкции, рубль и налоги
- MQL5 Блоги: Послание Путина закончилось. Как отреагирует рынок?
- BBC Russian: Путин зовет большие деньги вернуться в Россию
- DW: Комментарий: Путин залил старое вино в новые мехи
- Эхо Москвы: Рынки практически не отреагировали на послание Владимира Путина Федеральному собранию
- Финам.RU: Послание Владимира Путина финансовые рынки восприняли нейтрально
- RBC Daily: Послание Путина: заклинания вместо действий
- РБК: Сечин ожидает реакцию «барыг» на нефтяном рынке на послание Путина
- Ведомости: Нефтяной рынок не отреагировал на речь Путина
- Московский комсомолец: Путин дал правительству пищу для размышления
- BBC Russian: Угрожают ли Путину экономические неурядицы в России?
- ИНОСми: Ставка — на малый бизнес
Новости валютного рынка: Рубль и интервенции ЦБР, стабильный евро, падающая иена
- MQL5 Блоги: Вчера выслушали ЕЦБ, сегодня смотрим на рынок труда США и ВВП еврозоны
- Reuters: Дилеры увидели свежие интервенции ЦБР на валютном рынке
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2014 года, технический анализ
- FXStreet: EUR/USD залег во флэте в районе 1.2370
- FXstreet: USD/JPY стремится к докризисным максимумам – BTMU
- FXEmpire: Сильный доллар США оказывает давление на валюты и сырьевые товары
- Investing.com: AUD/NZD и EUR/GBP: технический взгляд на 05.12.2014 г.
Обзор ключевых событий этой недели: Дешевеющая нефть, рейтинг коррупции, "Южный поток"
- Reuters: Нефть дешевеет после снижения цен Саудовской Аравией
- Вести Экономика: Нефть vs возобновляемые источники. Кто кого?
- Вести Экономика: Греф: Запад денег не даст. Оказалось, и Восток тоже
- Investing.com: США опять хотят усилить санкции против России
- BBC Russian: В рейтинге коррупции Россия опустилась на 136-е место
- Вести Экономика: "Южный поток" в Италии официально закрылся
- DW: Россия готовит альтернативу "Южному потоку"
- Финмаркет: Керри - России надо отказаться от Крыма, Путин - Крым имеет для нас "сакральное значение"
- ИноСМИ: Размышляя о трубопроводах
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Макс Кайзер. Проблемы сланцевой нефти, журналистские расследования и противостояние системе
- Reuters: Атака боевиков на Грозный унесла 16 жизней
- DW: 20 лет Будапештскому меморандуму: что на самом деле обещали Украине
Новости компаний: Роснефть, Ростелеком, Китай как идеальное место для инвестиций
- Ведомости: «Роснефть» пока просит у государства 200 млрд рублей
- Ведомости: «Ростелеком» привлечет у Сбербанка кредит на 10 млрд рублей
- Вести Экономика: Сбербанк увеличил резеры на 24 млрд руб из-за рубля
- Вести Экономика: Toyota отзывает 190 тыс. машин в Японии и Китае
- DW: Пилоты Lufthansa расширили забастовку на межконтинентальные рейсы
- РИА Новости: Газпром привлек у банка "Юникредит" кредит на 390 млн евро
- Forbes: Как китайцы используют достижения мирового авиапрома
- MQL5 Блоги: Китай стал идеальным местом для инвестиций
- CNews.ru: Рынок смартфонов замедляется. Windows Phone ждет уверенный рост
- Forbes: Консильери Цукерберга: кто управляет миллиардами Кремниевой долины