Еженедельный дайжест 1-5 декабря: послание Путина и рынки, укрепляющийся рубль и стоит ли привязать его к золоту
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Еженедельный дайжест 1-5 декабря: послание Путина и рынки, укрепляющийся рубль и стоит ли привязать его к золоту

5 декабря 2014, 11:28
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Послание Путина отправило рубль ко дну. Что ждет рынки в перспективе

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Обзор ключевых событий этой недели: Дешевеющая нефть, рейтинг коррупции, "Южный поток"

Новости компаний: Роснефть, Ростелеком, Китай как идеальное место для инвестиций

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