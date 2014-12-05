Еженедельный дайжест 1-5 декабря: послание Путина и рынки, укрепляющийся рубль и стоит ли привязать его к золоту

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Новость недели: Послание Путина отправило рубль ко дну. Что ждет рынки в перспективе

Новости валютного рынка: Рубль и интервенции ЦБР, стабильный евро, падающая иена



Обзор ключевых событий этой недели: Дешевеющая нефть, рейтинг коррупции, "Южный поток"

