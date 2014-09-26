Какие страны будут торговать в биткоинах?

В мире уже существует довольно широкая аудитория, которая пользуется биткоинами и имеет биткоин-кошельки. Десяти миллионов таких счетов открыты по всему миру, и каждый использует криптовалюту по-своему. Кто-то, возможно, покупает товары в интернет-магазинах, а кто-то даже получает зарплату в этой валюте.

Журнал Bloomberg News писал в пятницу, что биткоины также начинают активно использовать за пределами США, особенно на развивающихся рынках. Итак, в каких же странах наиболее вероятно увидеть массовое использование биткоинов?



Coindesk, который следит за новостями и ценами на цифровые валюты, недавно составил этот список. В него входит десять стран:

Аргентина

Венесуэла

Зимбабве

Индия

Нигерия

Бразилия

США

Никарагуа

Россия

Исландия

Рейтинг основан на анализе 39 разных критериев. Среди категорий отбора использовали: уровень внедрения новых технологии, инфляция, истории финансовых кризисов и размеров черных рынков. Учитывая финансовые проблемы Аргентины, вас не должно удивлять, что эта южноамериканская страна находится в верхней части списка, по версии Coindesk.

Подобно Аргентине, экономические трудности Венесуэлы придают этой идее большие шансы на осуществление. Между тем, Зимбабве занимает третье место в значительной степени потому, что в стране есть большой поток неформальной экономики.