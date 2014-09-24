Экономический закат Европы или временные трудности?

Ричард Барли, колумнист The Wall Street Journal, печалится о судьбах крупнейших мировых экономик и о Европе в частности. Он не разделяет оптимистичных взглядов многих обозревателей и горестно рассуждает о будущем региона, впрочем, ничего определенного не говоря, как и все аналитики.

"Еврозона пытается преодолеть разрыв между бравурными обзорами экономистов и неутешительными показателями роста. К сожалению, разрыв преодолевается как-то не по плану.

Ранее в этом году оптимизм в отношении еврозоны подпитывался сильными данными по индикаторам: индекс менеджеров по закупкам Markit и обзор экономических настроений Европейской Комиссии. Однако реальный рост совершенно не соответствовал данным индикаторов, замедлившись с 0,2% в первом квартале до абсолютного нуля во втором.

Правда, сейчас розовые очки индикаторов и обзоров изрядно потеряли интенсивность цвета. Последний обзор по еврозоне показал падение сводных индексов, замедление производства и сервисной деятельности. Потребительское доверие рынку достигло максимума в мае, после чего мирно уходила в минус в течение четырех месяцев подряд.

Обзоры все еще указывают на рост, и большинство экономистов продолжают предвещать рост экономики на 0,2 — 0,3% в третьем квартале. Но даже эти оценки выглядят очень жалкими. Ведь вглядитесь в эти цифры: считанные десятые доли процента становятся желанными. Но это же очень далеко от показателей сильного и стабильного восстановления!

Европа отвечает на это всё слабо и странно, полагаясь в основном на валютную политику. ЕЦБ сократил ставки до рекорднейших показателей, объявил о планах выкупа облигаций и поддержал активы ценных бумаг. Также Марио Драги настоятельно советует бизнесу брать банковские кредиты, чтобы разогнать экономику региона. Евро в таких условиях чувствует себя, мягко говоря, неловко: ему удалось упасть до минимума тринадцатимесячной давности, а всего единая валюта с марта (когда находилась на пике) потеряла 4,7%.

Вполне ожидаемо и даже банально-традиционно еврозона полагается на Германию, которая призвана вытащить ее из пучины надвигающейся рецессии. Франция и Италия тщетно барахтаются ниже уровня моря и срочно должны перестроить свои экономические модели. Геополитические риски остаются очень высокими. Инфляция находится на опасно низких уровнях, и регион сползает в дефляцию. Слабая перспектива для роста экономики и подъема инфляции вызывает беспокойство о спросах не только на кредиты, но и вообще на поставки.

Словом, у рынков есть извращенная тенденция брать слабые экономические данные и выставлять их как хорошие новости. Однако действительность заключается в том, что экономика еврозоны едва-едва держит голову над водой."

Richard Barley, обозреватель The Wall Street Journal. Перевод - Odillia





