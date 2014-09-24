Jimmy Choo: царство гламура на Лондонской бирже

Бренд люксовой обуви Jimmy Choo готовится к IPO, которое оценивается источниками, близкими к вопросу, приблизительно в $ 1,15 млрд. Акции планируется разместить на Лондонской фондовой бирже в октябре.

Производитель элитной обуви и аксессуаров пустит в свободное обращение минимум 25% своей стоимости. IPO не превысит той границы, за которой кто-то может купить бренд у его владельца — холдинга JAB Luxury.



В минувшем году продажи Jimmy Choo составили 282 млн фунта стерлингов. Перед тем, как объявить листинг, представители компании заявили о планах роста, открытия новых магазинов и расширения бизнеса в сторону Азии и других развивающихся рынков. Рассматриваются также и Латинская Америка, и Восточная Европа. На сегодняшний момент у компании есть 120 магазинов по всему миру. Планируется открытие 10 — 12 новых бутиков в год. Больше половины новых магазинов в ближайшие годы будет открываться в Китае, чтобы повысить присутствие бренда в Поднебесной. Сейчас в Китае открыто 10 бутиков Jimmy Choo, а в планах — довести это количество до 30 в среднесрочном периоде.

«Jimmy Choo – явная история успеха с сильным импульсом, и я уверен, что в форме акционерного общества мы расширим наше присутствие на рынке, укрепим положение в luxury-секторе и сформируем еще более серьезную репутацию», - сказал руководитель компании, Пьер Дени.

В качестве единственного глобального координатора, информационного спонсора и агента по ведению реестра в процессе IPO Jimmy Choo выбрал агентство Merryl Lynch International.