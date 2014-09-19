Еженедельный дайджест 15-19 сентября: все для трейдера!

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Главная новость недели: нефть в контанго?
- MQL5 Блоги: Нефтяные трейдеры пытаются извлечь выгоду из текущей ситуации с Brent
- РБК Южный Регион: BNP Paribas: Цены на Brent готовы к отскоку
- Oil News: Октябрьские фьючерсы на Brent подешевели до $96,7, ноябрьские – $97,9
- РБК: "ВТБ Капитал": Контанго на ближнем отрезке кривой фьючерсов на Brent продолжит сужаться
- Teknoblog: Саудовская Аравия может держать цену в 70 долларов за баррель нефти два года
- РИА Новости: Алекперов: мировая цена на нефть нескоро станет выше $105 за баррель
- Investing: Санкции против российских нефтяных компаний не повлияли на цены на нефть - Минэнерго
- РИА Новости: ЛУКОЙЛ обсуждает с Транснефтью возможность доступа к трубе на Украине
Новости рынка форекс:
- Reuters: Рубль укрепляется в начале торгов перед налогами
- Ведомости: Рубль продолжит дешеветь
- FXTeam: Британский фунт (GBP) полон оптимизма
- Финмаркет: Денежная база за неделю выросла на 73,4 млрд руб.
- MQL5 Блоги: Citi: доллар/иена способна на достижение куда более высоких уровней
- FXTeam: EUR/USD. Восходящая коррекция может усилиться
- РИА Новости: Рубль снижается к евро и стабилен к доллару, отыгрывая динамику форекс
- MQL5 Блоги: Европейские индексы обновили шестилетние максимумы
- RosInvest: Скандал на Forex заставил банки пойти на ужесточение валютных операций
- Investing: Рынок золота готовится завершить спадом третью неделю подряд
Обзор основных новостей, аналитика:
- Reuters: Минфин обещает Роснефти и Новатэку по 80-150 млрд рублей из ФНБ
- Russia Today: ЦБ РФ лишил лицензий сразу два московских банка
- Ведомости: Греф видит тренд на ухудшение инвестиционного климата
- ИноСми: Взгляд на кризис из Вашингтона
- Reuters: АНАЛИЗ-Газпром переживает худший год из-за Украины и замедления экономики РФ
- Ведомости: Инвесторы в ходе IPO оценили китайскую Alibaba дороже Amazon и eBay
- Forbes: Интервью с гендиректором «КАРО»: «Этот год — худший по мировым продажам с 2007-го»
- Вести Экономика: ИГ "Норд-Капитал": обзор долговых рынков
- Ведомости: Дерипаска: Выделение пакета «Норникеля» из UC Rusal было бы разумно, но сейчас невозможно
- Forbes: Украинская экономика: не так плохо, как кажется
Саморазвитие для трейдера:
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Образ жизни начинающих и профессиональных трейдеров
- Вести Экономика: Драгоценные металлы: сырье или «спасительная гавань»
- ForexDigest: Что необходимо знать успешному трейдеру
- Вести Экономика: Валютные инвестиции: заработать и не поседеть
- ForexLab: Методы управления капиталом на FOREX
- Планета HR: Как составить резюме трейдеру?