Евробонды на 4,1 млрд: рефинансирование долга итальянской «дочки» Vimpelcom Ltd.

Итальянская компания Wind Telecomunicazioni, одна из итальянских «дочек» Vimpelcom Ltd., рефинансирует свои бонды, срок погашения которых истекает в 2018 году. Для этого ее дочерняя структура, Wind Acquisition Finance (WAF), выпустила ноты на 3,495 млрд евро. В их числе — бумаги с доходностью 4% годовых (на 2,1 млрд евро) и с доходностью 4,75% (на 1,9 млрд долларов). В числе эмитированных бумаг — еще и бонды на 575 млн евро со ставкой Euribor+4% в год. Заявленный компанией срок погашения новых бумаг — до 2020 года.

Таким образом компания надеется отодвинуть срок погашения заимствований, уменьшить процентные расходы Wind и оптимизировать структуру капитала. Напомним, что существующие бонды со сроком погашения в 2018 году были размещены в 2010 году. Их заявленная доходность составляла 7,25% (1,7 млрд долларов) и 7,38% (1,95 млрд евро) соответственно.

Итальянская компания Wind Telecomunicazioni, одна из итальянских «дочек» Vimpelcom Ltd., рефинансирует свои бонды, срок погашения которых истекает в 2018 году. Для этого ее дочерняя структура, Wind Acquisition Finance (WAF), выпустила ноты на 3,495 млрд евро. В их числе — бумаги с доходностью 4% годовых (на 2,1 млрд евро) и с доходностью 4,75% (на 1,9 млрд долларов). В числе эмитированных бумаг — еще и бонды на 575 млн евро со ставкой Euribor+4% в год. Заявленный компанией срок погашения новых бумаг — до 2020 года.





Таким образом компания надеется отодвинуть срок погашения заимствований, уменьшить процентные расходы Wind и оптимизировать структуру капитала. Напомним, что существующие бонды со сроком погашения в 2018 году были размещены в 2010 году. Их заявленная доходность составляла 7,25% (1,7 млрд долларов) и 7,38% (1,95 млрд евро) соответственно.





Программа рефинансирования долгов Wind была утверждена в конце первого квартала текущего года. В ходе этой работы уже были размещены бонды на 3,779 млрд евро (срок погашения — 2021 г, доходность — 7% для бумаг, номинированных в евро, и 7,35% - для долларовых облигаций). С помощью этих средств были рефинансированы облигации, срок погашения которых истекает в 2017 году.

Кроме того, из собственных «запасов» Vimpelcom будут выделены 500 млн евро, а Wind должен изыскать еще 800 млн евро. На эти средства будут рефинансированы $1,5 млрд бондов.