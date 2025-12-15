Фундаментальный анализ рынка за 15.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD в начале недели удерживается рядом с 1,1735, но импульс роста ослаб. Рынок переоценивает политику ФРС после недавнего снижения ставки и комментариев представителей регулятора о возможной паузе, чтобы оценить динамику инфляции.

Неопределённость усиливает перенос части макроданных США из-за паузы в работе федеральных ведомств: задержки по статистике рынка труда и цен повышают осторожность и подталкивают участников рынка закладывать более сдержанный сценарий дальнейшего смягчения. В такие периоды спрос на доллар обычно растёт.

Со стороны евро сохраняются собственные факторы давления: впереди решение ЕЦБ и новые ориентиры по экономике региона, а также политические риски в отдельных странах еврозоны, способные ухудшать настроения инвесторов. В сумме это повышает шансы на снижение пары.

Торговая рекомендация: SELL 1.1735, SL 1.1760, TP 1.1660





GBPUSD:

GBP/USD держится около 1,3355–1,3360 и остаётся чувствительной к ожиданиям по ставкам в Великобритании и США. Фокус — на ближайшем заседании Банка Англии: ожидания снижения ставки усиливают давление на фунт, так как инвесторы заранее корректируют доходность британских активов.

По доллару сигнал смешанный: после снижения ставки ФРС рынок оценивает вероятность паузы в дальнейшем смягчении на фоне сохраняющейся инфляции. Перенос части американской статистики снижает прозрачность краткосрочных ориентиров и повышает осторожность участников рынка, что нередко поддерживает доллар.

Если Банк Англии подтвердит курс на более низкую стоимость заимствований, разница в ожиданиях по ставкам может сыграть против фунта и сместить пару ниже текущих значений. Поэтому базовый сценарий на сегодня — умеренное ослабление GBP к USD.

Торговая рекомендация: SELL 1.3360, SL 1.3390, TP 1.3270





USDJPY:

USD/JPY колеблется около 155,40, и рынок входит в неделю решений центробанков. Главный фактор для иены — ожидания повышения ставки Банком Японии: свежие данные по настроениям бизнеса указывают на устойчивость экономики, что поддерживает вероятность ужесточения уже на ближайшем заседании.

В США после снижения ставки ФРС участники рынка оценивают вероятность паузы в дальнейшем смягчении, поскольку инфляция остаётся в фокусе регулятора. Перенос части американской статистики из-за паузы в работе федеральных ведомств снижает информативность ближайших ориентиров и повышает осторожность инвесторов.

При подтверждении более жёстких сигналов со стороны Банка Японии привлекательность иены может вырасти, а доллар — уступить позиции в паре. Поэтому базовый сценарий на сегодня предполагает давление на USD/JPY с потенциалом снижения.

Торговая рекомендация: SELL 155.40, SL 155.90, TP 153.90





