Драгметаллы в лидерах: серебро, платина и палладий рвутся вверх

2 декабря аналитики FreshForex уже отмечали высокий потенциал рынка металлов - и рынок быстро подтвердил этот сценарий ростом котировок: серебро (XAGUSD) +12,89%, платина (XPTUSD) +9,03% и палладий (XPDUSD) +8,75%. Наши прогнозы по металлам не просто оправдались - этот сегмент уверенно обогнал по динамике многие другие активы.. Инвесторы уходят от доллара и гособлигаций в реальные ценности на фоне ожиданий снижения ставок в США. Дополнительно цены разогревают новости о дефиците предложения и росте промышленного спроса на эти металлы. На этом фоне интерес к драгоценным металлам усиливается как у частных, так и у крупных институциональных игроков.

Факторы роста:

Серебро (XAGUSD) растёт, потому что его не хватает : спрос со стороны солнечной энергетики и электроники увеличивается, а запасы снижаются . Для инвесторов это ещё и б олее доступная альтернатива золоту.

растёт, потому что его : спрос со и электроники увеличивается, а . Для инвесторов это ещё и б Палладий (XPDUSD) поддерживают ограниченные поставки и геополитические риски : рынок зависит от России и ЮАР, а спрос на металл в автокатализаторах и электронике сохраняется. Из-за этого даже слухи о санкциях или ограничениях экспорта могут резко толкать цену вверх.

поддерживают : рынок зависит от России и ЮАР, а спрос на металл в и электронике сохраняется. Из-за этого даже слухи о санкциях или ограничениях экспорта могут резко толкать цену вверх. Платина (XPTUSD) дорожает на фоне сбоев добычи в ЮАР, которая остаётся ключевым поставщиком. При этом спрос со стороны промышленности и проектов в сфере водорода держит рынок в напряжении, поэтому любая новость о шахтах быстро отражается в цене.

Если мягкая политика ФРС и слабый доллар сохранятся, интерес к драгоценным металлам как к «защите от обесценения денег» будет оставаться высоким. Серебро получает дополнительный импульс за счёт «зелёной» повестки — развития солнечной энергетики и электромобилей, где оно используется буквально в каждом компоненте.

Платина и палладий по-прежнему зависят от ограниченного круга стран-поставщиков, что делает любые перебои в добыче или логистике сильным ценовым триггером. На этом фоне даже небольшие новости о сокращении производства или новых ограничениях могут запускать очередную волну роста. Пока рынок видит дефицит и не видит быстрых путей резко нарастить предложение, у бычьего сценария остаются серьёзные шансы.

Аналитики FreshForex отмечают, что в ближайшие месяцы динамика серебра, платины и палладия во многом будет зависеть от курса ФРС на снижение ставок, темпов «зелёного» перехода в мировой экономике и новостей о добыче в ключевых регионах — прежде всего в ЮАР и России. Инвесторам рекомендуется поддерживать строгую систему риск-менеджмента и ориентироваться на календарь макроэкономических публикаций.

