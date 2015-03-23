Российские облигации уходят из двух индексов JP Morgan

Сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что JP Morgan собирается исключить российские гособлигации из двух своих индексов EMBI и GBI-EM, потому что рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s понизили суверенный рейтинг России до спекулятивного.

В банке заявили, что российские бумаги больше не могут быть в индексах, потому что не соответствуют требованиям наличия позитивного инвестиционного кредитного рейтинга как минимум от двух крупнейших агентств.

Уже 31 марта из индекса EMBI и 30 апреля из GBI-EM будут исключены российские облигации. Однако они пока остаются в списках других индексов JP Morgan, которые не так строги к наличию рейтинга инвестиционного уровня.

Вслед за исключением бондов из индексов могут начаться распродажи облигаций биржевыми фондами (ETF), предупреждает WSJ. Также, по словам издания, многие управляющие уже сократили свои инвестиции в российские долговые бумаги.