Испания начала продавать векселя с минусовой доходностью

Впервые за свою историю правительство Испании разместило на рынке краткосрочные ценные бумаги с отрицательной доходностью, следуя по стопам своих европейских коллег (Германии, Франции, Ирландии, Австрии, Бельгии и Нидерландов). Вчера министерство финансов продало шестимесячные векселя с доходностью — 0,002%. Спрос превысил предложение в пять раз, сумма продажи составила 75 млн евро.

Испания еще совсем недавно испытывала один из тяжелейших долговых кризисов в Европе. Разворот, который видят рынки, достаточно заметный: меньше трех лет назад испанские шестимесячные векселя продавались под 3,237% годовых.

Падение доходностей суверенных ценных бумаг Европы связано с программой QE.