Маржинальный анализ рынка за 16.12.2025 #NQ100

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 24700.0–24900.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.





Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 25190.0–25270.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.12.2025.

Котировка нижней границы зоны 1/4 – 25114.5.

Котировка нижней границы зоны 1/2 – 25389.5.

Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2025–24837.0.

Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ – 24184.2.





Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 25114.5-25389.5, Take Profit 1-24837.0, Take Profit 2-24184.2.