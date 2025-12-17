Комментарии к новому торговому диалогу в Metatrader 5 for iOS 5431

Обновленный торговый диалог на вкладке чарта Metatrader 5 5431 for iOS.
При установке нового отложенного ордера с чарта вместо предыдущей маленькой панели добавлен полноценный торговый диалог, поддерживающий все виды исполнений и торговых ордеров.
При активации появляется в минимизированном состоянии внизу, чтобы была возможность выставить уровень цены на чарте и выбрать тип ордера. Тип ордера сохраняется при отправке заявки.
Диалог можно вытянуть до полного размера свайпом или нажав на индикатор:
Совместимость с привычным UX.
В свернутом состоянии торгового диалога чарта показываются кнопки добавления\удаления стопов и стрелка для перехода к диалогу отправки ордера.
Параметры корректируются в полноразмерном диалог : объем, стопы, режимы исполнения\истечения:
Диалог можно вытянуть еще дальше, до тикового графика:
Свернуть диалог можно:
1. Свайп различной силы. Можно минимизировать диалог.
2. Тап по индикатору "–" переключает режимы: нормальный\минимизированный.
3. Тап по пустому месту на чарте сначала минимизирует, затем скрывает диалог.
Выбор позиции или ордера на чарте открывают его модификацию \ удаление:
Детали.
Все цифровые значения: объемы\цены\деньги можно вводить:
- Двигая уровни на чарте
- Выбирая значения в попап-селекторах
- С клавиатуры
Объем можно вводить как в лотах, так и в приблизительном размере обеспечения. Шаг приращения в селекторах адаптивный, зависит от текущего значения. Барабан предлагаемых значений также обновляется для удобства ввода без клавиатуры.
Слайдер отображает градацию в марже от минимального до максимального значений, им также можно менять объем.
Маржа считается на основе цены ордера для отложенников и цены покупки для маркетных. При выставлении в режиме маржи отображается фактический объем, который будет выставлен в ордере
Стопы. Есть до трех режимов ввода стоп-уровней:
- Цена (дефолтный)
- В пипсах: отклонение от текущей цены или цены ордера\триггера
- В деньгах потенциальной прибыли\убытка. Для расчета также используется текущая цена (маркетные) или цена ордера (отложенники)
Для всех режимов есть селекторы значений
Внизу отображается расчетное значение потенциальной прибыли\убытка.
При вводе в режиме пипсы\деньги также отображается значение цены стопа, которое будет выставлено в заявке.
Для пипсов можно зафиксировать соотношение tp / sl (иконка замка). При изменении одного уровня, второй изменится пропорционально.
При вводе желаемой прибыли \ убытка реальные расчетные значения отображаются снизу. Они не всегда совпадают с введенными из-за шага цены.
Сохранение значений.
Объем и значения стопов сохраняются отдельно для маркетных и отложенных ордеров при отправке ордера. Для отложенных также сохраняется дефолтный тип ордера.
Стопы для новых ордеров выставляются из сохраненных, если нажать кноку Add Stops.