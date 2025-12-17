Комментарии к новому торговому диалогу в Metatrader 5 for iOS 5431

Обновленный торговый диалог на вкладке чарта Metatrader 5 5431 for iOS.

При установке нового отложенного ордера с чарта вместо предыдущей маленькой панели добавлен полноценный торговый диалог, поддерживающий все виды исполнений и торговых ордеров.

При активации появляется в минимизированном состоянии внизу, чтобы была возможность выставить уровень цены на чарте и выбрать тип ордера. Тип ордера сохраняется при отправке заявки.

Диалог можно вытянуть до полного размера свайпом или нажав на индикатор:

Совместимость с привычным UX.

В свернутом состоянии торгового диалога чарта показываются кнопки добавления\удаления стопов и стрелка для перехода к диалогу отправки ордера.

Параметры корректируются в полноразмерном диалог : объем, стопы, режимы исполнения\истечения:

Диалог можно вытянуть еще дальше, до тикового графика:

Свернуть диалог можно:

1. Свайп различной силы. Можно минимизировать диалог.

2. Тап по индикатору "–" переключает режимы: нормальный\минимизированный.

3. Тап по пустому месту на чарте сначала минимизирует, затем скрывает диалог.

Выбор позиции или ордера на чарте открывают его модификацию \ удаление:

Детали.

Все цифровые значения: объемы\цены\деньги можно вводить:

Двигая уровни на чарте

Выбирая значения в попап-селекторах

С клавиатуры

Объем можно вводить как в лотах, так и в приблизительном размере обеспечения. Шаг приращения в селекторах адаптивный, зависит от текущего значения. Барабан предлагаемых значений также обновляется для удобства ввода без клавиатуры.

Слайдер отображает градацию в марже от минимального до максимального значений, им также можно менять объем.



Маржа считается на основе цены ордера для отложенников и цены покупки для маркетных. При выставлении в режиме маржи отображается фактический объем, который будет выставлен в ордере





Стопы. Есть до трех режимов ввода стоп-уровней:

Цена (дефолтный)

В пипсах: отклонение от текущей цены или цены ордера\триггера

В деньгах потенциальной прибыли\убытка. Для расчета также используется текущая цена (маркетные) или цена ордера (отложенники)

Для всех режимов есть селекторы значений Внизу отображается расчетное значение потенциальной прибыли\убытка. При вводе в режиме пипсы\деньги также отображается значение цены стопа, которое будет выставлено в заявке. Для пипсов можно зафиксировать соотношение tp / sl (иконка замка). При изменении одного уровня, второй изменится пропорционально. При вводе желаемой прибыли \ убытка реальные расчетные значения отображаются снизу. Они не всегда совпадают с введенными из-за шага цены.



Сохранение значений.

Объем и значения стопов сохраняются отдельно для маркетных и отложенных ордеров при отправке ордера . Для отложенных также сохраняется дефолтный тип ордера.

Стопы для новых ордеров выставляются из сохраненных, если нажать кноку Add Stops.