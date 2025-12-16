Напоминание трейдерам о сезонности





Трейдинг живёт по своим циклам, и сезонность — важный фактор, который часто недооценивают. Каждый месяц года несёт свои особенности в поведении рынка, и понимание этих закономерностей помогает адаптировать торговую стратегию.





Август: месяц затишья

Август традиционно считается вялым месяцем на финансовых рынках. Многие крупные игроки и институциональные инвесторы уходят в отпуск, ликвидность снижается, спреды могут расширяться, а движения становятся хаотичными.

В такие периоды часто наблюдаются:

- отсутствие чётких направлений, «пилообразные» движения;

- ложные пробои и частая смена внутридневных трендов;

- снижение объёмов торгов. Тем, кто использует стратегию усреднения или сеточную торговлю, важно быть особенно осторожными — рынок может резко «развернуться» после периода низкой активности, когда участники возвращаются к работе в сентябре.

Конец декабря – новогодние праздники

Последние недели декабря и первые дни января — время праздничного перерыва. Банки, фонды и крупные игроки закрывают позиции, фиксируют прибыль и снижают торговую активность.

В это время:

- волатильность часто падает, особенно на валютном рынке;

- появляются резкие импульсы из-за низкой ликвидности;

- возможны аномальные движения, когда даже небольшой объём заявок сдвигает цену.





Зато после новогодних праздников часто начинается новый рыночный цикл. В январе появляется свежий поток капитала, появляются новые тренды, а рынок постепенно «просыпается».

📊 Вывод: понимание сезонных особенностей — это часть риск-менеджмента. Иногда лучший трейд в августе или в новогодние каникулы — это просто отдохнуть.





