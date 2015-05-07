Почему рост европейских облигаций так пугает американских инвесторов?

За последние три недели доходность по 10-летним немецким бондам выросла более чем в три раза, с невероятно низких уровней. И это явление посылает предупреждающие сигналы инвесторам, в частности, имеющим американские ценные бумаги.

"Низкие процентные ставки поддерживали мировые цены на акции в период очень медленного роста макроэкономики", - пишет главный стратег из ConvergEx Николай Колас в обращении к клиентам. - "Чтобы удержать цены на акции или увидеть их рост во время увеличения ставок, вы должны ощущать также признаки экономического роста и роста корпоративных прибылей".

Но основная проблема в том, что низкие доходности облигаций поддерживают высокие котировки акций, так как падает привлекательность альтернативных малорисковых активов. А доходность американских активов выросла наряду с европейскими в последнее время, что и предвидели инвесторы. Если ставки продолжат подниматься, акциям придется показывать серьезный рост. "Фондовым индексам США придется петь новые песни», - пишет Колас. - "Это могут быть приятные мелодии о более низких процентных ставках, либо громкий марш о сильной и энергичной внутренней экономике".

Есть также и другие опасения. Технический аналитик Тодд Гордон видит недавнее движение доходностей как негласное разрешение Федеральной резервной системе поднять ставки — которые могут стать проблемой для акций.

"Почему валюты скачут? Почему распродают облигации? Почему слабеет доллар? Всё это заставляет рынок задуматься об инфляции... Так что я удивлюсь, если ФРС сделает свой ход скорее рано, чем поздно", - сказал Гордон. - "Я думаю, что у акций будут неприятности, если на самом деле повысят ставки".