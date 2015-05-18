Рынок облигаций сильно напугал Уолл-стрит. Что будет дальше?

Может быть, весь этот разгромный заговор облигаций заканчивается? Глобальные распродажи, который поставили инвесторов на край пропасти на прошлой неделе, наконец закончились, и некоторые аналитики даже говорят, что худшее уже позади. Казначейские облигации выглядят довольно неплохо, учитывая перспективы инфляции и изменения процентных ставок. В Германии опционные трейдеры убеждены, что крах бондов тоже уже закончился, но они уже успели сократить свои ставки менее чем две недели назад.

Goldman Sachs Group Inc. предупреждает, что госдолг по-прежнему высокий, но растет число инвесторов и доходность бондов тоже начинает идти вверх. Роберт Типп из Prudential Financial Inc. говорит, что сейчас самое время купить бонды, потому что медленный рост США будет удерживать ФРС от подъема ставок, тогда как Европа все еще слишком слаба, чтобы выдержать высокие проценты. И не забывайте о центральных банках Европы и Японии, которые тратят миллиарды долларов на облигации каждый месяц.

Первые признаки инфляции в Европе появились после запуска агрессивной программы количественного смягчения от ЕЦБ. Урожайность бондов выросла, особенно на таких рынках, как Германия, где преобладали отрицательные показатели, а затем это настроение быстро распространилось по всему миру, говорит Джеффри Гундлак из DoubleLine Capital и глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла минимума 1,82% в апреле, выросла до 2,36% 12 мая и закончила неделю на уровне 2,14%. Доходность выросла еще на 0,03% - до 2,17 утром в понедельник.

В Германии, где средняя урожайность на всем рынке опустилась ниже нуля впервые в прошлом месяце, 10-летние бонды взлетели до 0,78% в конце прошлой недели, а в понедельник были уже на уровне 0,66%. Скорость и величина этих потерь выглядит еще бледно по сравнению с предыдущими рыночными кризисами. Вспомните хотя бы истерику, которую когда-то вызвал председатель ФРС Бен Бернанке в мае 2013 года, хотя сейчас мало шансов, что это все повторится.

Череда американских экономических релизов - от уровня розничных продаж до потребительской уверенности и объемов производства — разочаровали рынок, но в то же время побудили бондовых инвесторов поднять доходность. "Бычьего рынка не будет, мы должны увидеть активный рост мировой экономики и инфляции", - говорит Прайа Мишра, главный стратег Bank of America. Он прогнозирует урожайность 10-летних облигаций в конечном итоге к концу года в 2,35%.

Некоторые аналитики так не думают. На прошлой неделе Goldman Sachs повысил свои прогнозы доходности к концу года для американских и германских облигаций, сказав, что "разрыв в оценках по-прежнему значительный" и будет только расти, пока восстановление мировой экономики не подтвердится. Банкиры ожидают, что 10-летние американские бонды вырастут к концу года на 2,75% вместо прежних 2,5%. "Нет сомнений, что ставки будут идти выше", - сказал Эрик Грин, глава отдела экономических исследований в TD Securities США.

Падение инфляции и медленный рост в США по-прежнему означает - шансов мало, что ФРС удивит рынок, в отличие от 2013 года, когда Бернанке шокировал инвесторов своими комментариями о снижении уровня покупки облигаций ФРС. По данным анализа Morgan Stanley о торговле фьючерсами, трейдеры "передвинули" свои ставки на дату повышения ставки ФРС на январь 2016 года с сентября 2015 года.