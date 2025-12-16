Рост на 90% менее чем за 2 месяца — реальные результаты от Spready TripleEdge EA.

Советник Spready TripleEdge EA достиг нового рубежа, получив подтвержденную прибыль около 90% всего за 54 торговых дня на реальном счете, начав с $1000. Сумма на счете достигла $1888,84, что полностью отслеживается через FXBlue и отображается в личном кабинете инвестора на странице продукта.





Этот рост был достигнут без использования мартингейла, сеточной модели, усреднения или хеджирования — только благодаря четкой логике следования за трендом в сочетании со строгим контролем рисков.

Подтвержденная прибыль: +888,84 долл. США за 54 дня, 12.12.2025. (FXBlue link)

В связи с высокими показателями на реальном рынке, цена советника была обновлена ​​с 30 до 99 долларов, при этом ежемесячная аренда в размере 30 долларов остается доступной для трейдеров, желающих протестировать его перед покупкой.





