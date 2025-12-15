Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 19 декабря 2025

XAUUSD: BUY 4327.20, SL 4300.00, TP 4420.00 Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия





Золото входит в неделю 15–19 декабря 2025 года вблизи исторических максимумов: котировки держатся около $4 327 за унцию. Главная поддержка — ожидания более низких ставок в США после декабрьского снижения ставки ФРС и общая чувствительность рынка к любым сигналам о замедлении экономики. Дополнительно спрос подпитывают защитные настроения на фоне геополитических рисков и новости о расширении инвестдоступа к золоту через фонды в крупных странах.





На горизонте недели ключевыми триггерами остаются свежие макроданные США и решения ведущих центробанков: если доходности облигаций США и доллар продолжат снижаться, интерес к золоту сохранится. Сдерживающим фактором может стать обратный сценарий — более сильные данные по США, которые вернут давление через укрепление доллара и рост доходностей. В базовом варианте золото выглядит устойчиво, но волатильность новостей может быть высокой.





Торговая рекомендация: BUY 4327.20, SL 4300.00, TP 4420.00



#SP500: BUY 6846, SL 6780, TP 7040







Американский рынок акций начинает неделю на фоне смешанных настроений: после резких движений в отдельных технологических бумагах инвесторы становятся более избирательными, но общий фон остаётся поддерживающим. Фьючерс на S&P 500 держится около 6 846 пунктов, а внимание рынка сосредоточено на траектории ставок и состоянии экономики США. Недавнее снижение ставки ФРС помогает ожиданиям по снижению стоимости финансирования для бизнеса и поддерживает аппетит к риску.





На этой неделе в фокусе — блок решений центробанков (включая Японию, Великобританию и еврозону) и публикации ключевых показателей по США (часть статистики выходит с задержками), которые могут быстро менять настроение инвесторов. Позитивный сценарий для индекса — отсутствие неприятных сюрпризов по инфляции и занятости при сохранении ожиданий более мягкой политики в будущем. Риск для роста — резкое ухудшение внешнего фона или возвращение тревоги из-за переоценённости отдельных сегментов рынка.





Торговая рекомендация: BUY 6846, SL 6780, TP 7040





#BRENT: SELL 61.44, SL 62.10, TP 59.40





Brent открывает неделю в районе $61.44 за баррель. Краткосрочно цены поддерживают новости о рисках перебоев поставок — прежде всего из-за обострения ситуации вокруг Венесуэлы, санкционных ограничений и отдельных атак на нефтяную инфраструктуру. Такой новостной фон способен давать быстрые всплески вверх даже при спокойном спросе.





Однако фундаментально на горизонте недели доминирует тема избыточного предложения и роста запасов: оценки ряда международных организаций и прогнозы по США указывают на риск профицита рынка в 2026 году и давление на цены при сохранении текущих объёмов добычи. На практике это означает, что рост Brent может чаще встречать продажи, а рынок будет особенно нервно реагировать на любые сигналы о слабом спросе или высоких поставках. Поэтому базовый уклон на неделю — умеренно негативный при сохранении повышенной волатильности.



