MQL5 Cookbook: 在MetaTrader 5策略测试器中分析仓位属性
简介
在本文中，我们会修改来自上一篇文章"MQL5 Cookbook: 自定义信息面板上的仓位属性"的EA交易，并且解决以下的问题:
- 在当前交易品种中检查新柱事件;
- 从柱中获取数据;
- 在文件中包含标准库中的交易类;
- 创建一个函数来搜索交易信号;
- 创建一个函数来执行交易操作;
- 在OnTrade()函数中判断交易事件。
事实上，上面提到的每个问题都应该用它们自己的文章解决，但是我觉得这样做只会使语言的学习更加复杂。
我将会使用很简单的例子来向你展示这些特性如何实现。换句话说，实现以上列表中的每个任务都将被放到一个简单而直接的函数中。当我们在本系列未来的文章中产生某个主意时，我们就逐步使这些函数更加复杂，因为需要它们解决手边的任务。
首先，让我们从上一篇文章复制EA交易，因为我们需要它所有的功能。
开发一个EA交易
在我们的文件中，我们以包含标准库中的CTrade 类开始，这个类中有所有执行交易操作必需的函数。开始的时候，我们可以简单使用它，不用看它的内部，我们就这么做。
为了包含这个类，我们需要写如下代码:
//--- 包含标准库中的一个类 #include <Trade/Trade.mqh>您可以把这些代码放到文件的最开始，这样以后很好找，比如放到#define 命令之后。#include 命令表明 Trade.mqh 文件需要从<MetaTrader 5 terminal directory>\MQL5\Include\Trade\目录下读取。可以用同样的方法来包含其他含有函数的任何文件，当项目代码变多并且难以浏览的时候，这是非常有用的。
现在我们需要创建这个类的一个实例来访问它的函数，您可以在类的名称之后写下实例的名字来做到这一点：
//--- 载入类
CTrade trade;在这个版本的EA交易中，我们准备只使用CTrade类中所有可用函数中的一个交易函数，即用于建仓的 PositionOpen() 函数，它也可以用于对已有持仓进行反向操作，怎样从类中调用这个函数将在这篇文章的晚些时候展示，我们那时会创建一个函数来负责交易操作的执行。
进一步，我们在全局范围内增加两个动态数组，这些数组用于保存柱的数值。
//--- 价格数据数组 double close_price[]; // 收盘价 (柱的收盘价) double open_price[]; // 开盘价 (柱的开盘价)下面，创建一个CheckNewBar() 函数用于程序检查新柱事件，因为交易行为只针对已经完成的柱执行，
下面是带有详细注释的CheckNewBar() 函数的代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检查新柱 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckNewBar() { //--- 用于保存当前柱开启时间的变量 static datetime new_bar=NULL; //--- 用于读取当前柱开启时间的数组 static datetime time_last_bar[1]={0}; //--- 读取当前柱的开启时间 // 如果读取时间出错，打印相关信息 if(CopyTime(_Symbol,Period(),0,1,time_last_bar)==-1) { Print(__FUNCTION__,": 复制柱开启时间出错: "+IntegerToString(GetLastError())+""); } //--- 如果是第一次函数调用 if(new_bar==NULL) { // 设置时间 new_bar=time_last_bar[0]; Print(__FUNCTION__,": 初始化 ["+_Symbol+"][TF: "+TimeframeToString(Period())+"][" +TimeToString(time_last_bar[0],TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+"]"); return(false); // 返回 false 并退出 } //--- 如果时间不同了 if(new_bar!=time_last_bar[0]) { new_bar=time_last_bar[0]; // 设置时间并退出 return(true); // 保存时间并返回true } //--- 如果我们到了这一行，说明没有新柱，返回 false return(false); }从以上代码中您可以看到，如果柱是新的，CheckNewBar() 函数返回 true，如果还没有新柱，函数返回 false，使用这种方法您可以在交易/测试时控制局势，只针对已经完成的柱执行交易操作。
在函数的最开始，我们声明了一个静态 变量和一个datetime类型的静态数组，静态局部变量即使在函数退出以后也保持它们的值，在以后的每次函数调用中，这样的局部变量将包含它们在上一次函数调用中的数值。
进一步，请注意CopyTime()函数，它帮助我们在time_last_bar数组中取得最新柱的时间。请在MQL5参考中查阅它的用法规则。
您也许会注意前文中都没有提到的用户定义的 TimeframeToString() 函数，它把时间区段的值转换为字符串，对用户来说更加清楚：
string TimeframeToString(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str=""; //--- 如果传入的值不正确，使用当前图表的时间区段 if(timeframe==WRONG_VALUE || timeframe == NULL) timeframe = Period(); switch(timeframe) { case PERIOD_M1 : str="M1"; break; case PERIOD_M2 : str="M2"; break; case PERIOD_M3 : str="M3"; break; case PERIOD_M4 : str="M4"; break; case PERIOD_M5 : str="M5"; break; case PERIOD_M6 : str="M6"; break; case PERIOD_M10 : str="M10"; break; case PERIOD_M12 : str="M12"; break; case PERIOD_M15 : str="M15"; break; case PERIOD_M20 : str="M20"; break; case PERIOD_M30 : str="M30"; break; case PERIOD_H1 : str="H1"; break; case PERIOD_H2 : str="H2"; break; case PERIOD_H3 : str="H3"; break; case PERIOD_H4 : str="H4"; break; case PERIOD_H6 : str="H6"; break; case PERIOD_H8 : str="H8"; break; case PERIOD_H12 : str="H12"; break; case PERIOD_D1 : str="D1"; break; case PERIOD_W1 : str="W1"; break; case PERIOD_MN1 : str="MN1"; break; } //--- return(str); }当我们把所有其他函数写好以后，在本文的晚些时候我们会看到CheckNewBar() 函数怎样被使用。让我们现在看GetBarsData() 函数，从一定数量的柱中取得数据。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 取得柱的数值 | //+------------------------------------------------------------------+ void GetBarsData() { //--- 读取数组中数据的柱的数量 int amount=2; //--- 像时间序列一样倒序 ... 3 2 1 0 ArraySetAsSeries(close_price,true); ArraySetAsSeries(open_price,true); //--- 读取柱的收盘价 // 如果获取数值的数量少于所请求的，打印相关信息 if(CopyClose(_Symbol,Period(),0,amount,close_price)<amount) { Print("复制数据到收盘价数组失败 (" +_Symbol+", "+TimeframeToString(Period())+")!" "错误 "+IntegerToString(GetLastError())+": "+ErrorDescription(GetLastError())); } //--- 读取柱的开盘价 // 如果获取数值的数量少于所请求的，打印相关信息 if(CopyOpen(_Symbol,Period(),0,amount,open_price)<amount) { Print("复制数据到开盘价数组失败 (" +_Symbol+", "+TimeframeToString(Period())+") !" "错误 "+IntegerToString(GetLastError())+": "+ErrorDescription(GetLastError())); } }
让我们仔细看一下以上代码，首先，在amount变量上, 我们指定了我们需要取得的柱的数量，然后我们使用ArraySetAsSeries() 函数设置数组的索引顺序，这样最新(当前)柱的值就在数组的0索引中了，打个比方，如果您想在您的计算中使用最新柱的值，以开盘价为例，它可以这样写：open_price[0]. 第二新的柱可以类似地标记为：open_price[1].
取得收盘价以及开盘价的机制和CheckNewBar() 函数中我们取得最新柱时间很类似，只是我们在这种情况下使用CopyClose()和CopyOpen()函数，类似地, CopyHigh()和CopyLow()分别用于取得柱的最高价和最低价。
让我们继续并考虑一个简单的例子来演示怎样判断建仓/平仓的信号。价格数组保存两个柱的数据(当前柱和前一个已经完成的柱)，我们会使用已完成柱的数据。
- 当收盘价高于开盘价时（牛市柱形），产生一个买入信号;
- 当收盘价低于开盘价时（熊市柱形），产生一个卖出信号.
实现这些简单条件的代码如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 判断交易信号 | //+------------------------------------------------------------------+ int GetTradingSignal() { //--- 买入信号 (0) : if(close_price[1]>open_price[1]) return(0); //--- 卖出信号 (1) : if(close_price[1]<open_price[1]) return(1); //--- 没有信号 (3): return(3); }您可以看到，它非常简单，很容易想到怎样使用类似的方式处理更加复杂的条件。如果一个完成的柱是向上的，此函数返回0，如果完成柱向下则返回1，如果由于某种原因没有信号，函数将返回3。
现在我们需要创建一个TradingBlock() 函数来实现交易行为。. 以下是带有详细注释的函数代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 交易模块 | //+------------------------------------------------------------------+ void TradingBlock() { int signal=-1; // 取得信号的变量 string comment="hello :)"; // 仓位注释 double start_lot=0.1; // 仓位初始交易量 double lot=0.0; // 反向持仓情况下计算仓位的交易量 double ask=0.0; // 买价 double bid=0.0; // 卖价 //--- 取得信号 signal=GetTradingSignal(); //--- 查找已有持仓 pos_open=PositionSelect(_Symbol); //--- 如果是买入信号 if(signal==0) { //--- 取得买价 ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits); //--- 如果没有持仓 if(!pos_open) { //--- 开启一个仓位。如果开启仓位失败，打印相关信息 if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,start_lot,ask,0,0,comment)) { Print("开启买入仓位失败: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } } //--- 如果已有持仓 else { //--- 读取仓位类型 pos_type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); //--- 如果是卖出仓位 if(pos_type==POSITION_TYPE_SELL) { //--- 取得仓位交易量 pos_volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- 调整交易量 lot=NormalizeDouble(pos_volume+start_lot,2); //--- 开启一个仓位。如果开启仓位失败，打印相关信息 if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,lot,ask,0,0,comment)) { Print("Error opening a SELL position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } } } //--- return; } //--- 如果是卖出信号 if(signal==1) { //-- 取得卖价 bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits); //--- 如果没有持仓 if(!pos_open) { //--- 开启一个仓位。如果开启仓位失败，打印相关信息 if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,start_lot,bid,0,0,comment)) { Print("Error opening a SELL position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } } //--- 如果已有持仓 else { //--- 读取仓位类型 pos_type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); //--- 如果是买入仓位 if(pos_type==POSITION_TYPE_BUY) { //--- 取得仓位交易量 pos_volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- 调整交易量 lot=NormalizeDouble(pos_volume+start_lot,2); //--- 开启一个仓位。如果开启仓位失败，打印相关信息 if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,lot,bid,0,0,comment)) { Print("Error opening a SELL position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } } } //--- return; } }我相信直到开启仓位的地方一切都很清楚，在以上的代码中您可以看到，(trade) 指针之后有一个点，之后是PositionOpen() 方法，这就是您如何从类中调用某个方法，在你输入一个点以后，你会看到一个列表中包含所有的类方法，你所要做的就是从列表中选取所需的方法：
图 1. 调用一个类方法.
在TradingBlock() 函数中主要分两块 - 买入和卖出。紧接判断信号方向之后, 在买入信号情况下我们读取买价，在卖出信号情况下我们读取卖价。
所有在交易订单中使用的价位必须使用NormalizeDouble()函数规范化，否则试图开启或者修改仓位都会引起错误，在计算手数的时候也建议使用这个函数。进一步，请注意止损价位和获利价位参数是零值。更多有关设置交易参数的信息将会在本系列后面一篇文章中提供。
就这样现在所有的用户定义函数都写好了，我们可以按照正确的顺序安排它们了：
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 初始化新柱 CheckNewBar(); //--- 取得仓位信息并在面板上更新它们的值 GetPositionProperties(); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA去初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- 在日志中打印去初始化原因 Print(GetDeinitReasonText(reason)); //--- 当从图表上移除时 if(reason==REASON_REMOVE) //--- 从图表上删除所有有关信息面板的对象 DeleteInfoPanel(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA订单函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- 如果柱不是新的，退出 if(!CheckNewBar()) return; //--- 如果有新柱 else { GetBarsData(); // 取得柱数据 TradingBlock(); // 检查条件并交易 } //--- 读取属性并更新面板上的数值 GetPositionProperties(); }现在只剩下一件事情要考虑了 - 使用OnTrade函数判断交易事件。现在我们只是简要接触一下，给您一个大致的印象。在我们的实例中，我们需要实现如下的场景：当人工开启/关闭/修改仓位时, 在面板上的仓位属性信息列表上的数值需要在操作后立即更新，而不是收到一个新订单以后，为了这个目标，我们只需要增加以下代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 交易事件 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTrade() { //--- 取得仓位信息并在面板上更新它们的值 GetPositionProperties(); }
基本上，所有事情都已完成，我们可以进行测试了。 策略测试器允许您在可视模式下快速运行测试并发现任何错误，使用策略测试器还有别的好处，您甚至可以在周末或者市场关闭的情况下开发程序。
设置好策略测试器，启用可视化模式并点击开始，EA交易将在策略测试器中开始交易，您将会看到类似下面的图片：
图 2. MetaTrader 5 策略测试器中的可视化模式
在可视化模式下，您可以在任何时候暂停，按F12键继续分步测试，如果您在策略测试器中设置了仅开盘价模式，一步等于一个柱, 而选择每一订单模式，每一步等于一个订单。您也可以控制测试速度。
为了确保信息面板上的数值能够在人工开启/关闭仓位或者增加/修改止损/获利价位时立即更新, EA交易应该在实时下测试。不要等待太久了，我们简单地在1分钟时间周期下运行EA交易，这样交易操作每分钟都执行一次。
除此之外，我还增加了另外一个数组用于信息面板上仓位属性的名字：
// 仓位属性名称数组 string pos_prop_texts[INFOPANEL_SIZE]= { "交易品种 :", "幻数 :", "注释:", "库存费 :", "手续费 :", "开盘价格 :", "当前价格 :", "利润 :", "交易量 :", "止损 :", "获利 :", "时间 :", "编号 :", "类型 :" };在前一篇文章中，我提到我们将需要这个数组来减少SetInfoPanel() 函数的代码，如果您自己还没有实现或者想好，您现在可以看到这是怎样做的，创建有关仓位属性对象列表的新实现方法如下：
//--- 仓位属性名称和数值的列表 for(int i=0; i<INFOPANEL_SIZE; i++) { //--- 属性名称 CreateLabel(0,0,pos_prop_names[i],pos_prop_texts[i],anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[i],2); //--- 属性值 CreateLabel(0,0,pos_prop_values[i],GetPropertyValue(i),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[i],2); }
在SetInfoPanel() 函数的开始, 您可以注意到下面的代码行:
//--- 在可视模式下测试 if(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE)) { y_bg=2; y_property=16; }它告诉程序，如果程序当前在可视化模式下测试，信息面板上对象的纵坐标需要被调整，这是因为在策略测试器的可视化模式下做测试时，EA交易的名字不会像实时条件下那样显示在图表的右上角，这样，不必要的缩进就可以被去掉了。
结论
我们现在结束了。在下一篇文章中，我们会集中在设置和修改交易参数上，以下您可以下载EA交易的源代码, PositionPropertiesTesterEN.mq5.
晚上好，请帮助我，在函数 CheckNewBar 中，静态变量 new_bar 在第一行清零，然后函数的逻辑基于它是否等于零。请告诉我哪里不明白！
晚上好，请帮助我，在函数 CheckNewBar 中，静态变量 new_bar 在第一行清零，然后函数的逻辑基于它是否等于零。请告诉我哪里不明白！
帮助说
使用关键字 static 声明的局部变量 在函数存在的 整个期间 保留其值。在函数的下一次调用中，这些局部变量的值与上一次调用时的值相同。
也就是说，在新调用 CheckNewBar() 函数时，new_bar 变量将保留上一次调用函数时的值，但在第一行中，它将被赋予一个新值 NULL......，然后我就不清楚为什么会出现这一切以及它是如何工作的了。请消除我的困惑，很有可能我是在某个地方犯傻了，但是 WHERE ?????
晚上好，请帮助我，在函数 CheckNewBar 中，静态变量 new_bar 在第一行被清零，然后函数的逻辑基于它是否等于零。请告诉我哪里不明白！
如果我对帮助的理解正确的话，在static datetimenew_bar=NULL; 这一行中，" 如果没有指定初始值，静态内存类变量的初始值为零"。所以根本就不应该用 null 来初始化，这样逻辑就不会有问题了。或不 ????
如果我对帮助的理解正确的话，static datetimenew_bar=NULL; " 如果没有指定初始值，静态内存类变量的初始值为零。因此，根本就不应该用 null 来初始化，这样逻辑就完美无缺了。还是不可以？
变量必须始终初始化。这是一条不成文的规定。不遵守这条规定的人迟早会犯下难以发现的错误：)
静态变量如何工作：
打印到专家选项卡。OnTick() 的第一个输入是初始化一个静态变量，一个新的条形图。
变量必须始终初始化。这是一条不成文的规定。不遵守这条规定的人迟早会犯很难发现的错误:)
静态变量如何工作
打印到专家选项卡。OnTick() 的第一个输入是初始化一个静态变量，即一个新的条形图。
好的，明白了，谢谢你简洁明了的回答。