MQL5 Cookbook: 在MetaTrader 5策略测试器中分析仓位属性

简介

在本文中，我们会修改来自上一篇文章"MQL5 Cookbook: 自定义信息面板上的仓位属性"的EA交易，并且解决以下的问题:

事实上，上面提到的每个问题都应该用它们自己的文章解决，但是我觉得这样做只会使语言的学习更加复杂。

我将会使用很简单的例子来向你展示这些特性如何实现。换句话说，实现以上列表中的每个任务都将被放到一个简单而直接的函数中。当我们在本系列未来的文章中产生某个主意时，我们就逐步使这些函数更加复杂，因为需要它们解决手边的任务。

首先，让我们从上一篇文章复制EA交易，因为我们需要它所有的功能。

开发一个EA交易

在我们的文件中，我们以包含标准库中的CTrade 类开始，这个类中有所有执行交易操作必需的函数。开始的时候，我们可以简单使用它，不用看它的内部，我们就这么做。

为了包含这个类，我们需要写如下代码:

#include <Trade/Trade.mqh>

#define

#include

您可以把这些代码放到文件的最开始，这样以后很好找，比如放到命令之后。命令表明文件需要从目录下读取。可以用同样的方法来包含其他含有函数的任何文件，当项目代码变多并且难以浏览的时候，这是非常有用的。

现在我们需要创建这个类的一个实例来访问它的函数，您可以在类的名称之后写下实例的名字来做到这一点：

CTrade trade;

进一步，我们在全局范围内增加两个动态数组，这些数组用于保存柱的数值。

double close_price[]; double open_price[];

下面，创建一个() 函数用于程序检查新柱事件，因为交易行为只针对已经完成的柱执行，

下面是带有详细注释的CheckNewBar() 函数的代码:

bool CheckNewBar() { static datetime new_bar= NULL ; static datetime time_last_bar[ 1 ]={ 0 }; if ( CopyTime ( _Symbol , Period (), 0 , 1 ,time_last_bar)==- 1 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": 复制柱开启时间出错: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); } if (new_bar== NULL ) { new_bar=time_last_bar[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": 初始化 [" + _Symbol + "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (time_last_bar[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if (new_bar!=time_last_bar[ 0 ]) { new_bar=time_last_bar[ 0 ]; return ( true ); } return ( false ); }

true

false

从以上代码中您可以看到，如果柱是新的，() 函数返回，如果还没有新柱，函数返回，使用这种方法您可以在交易/测试时控制局势，只针对已经完成的柱执行交易操作。

在函数的最开始，我们声明了一个静态 变量和一个datetime类型的静态数组，静态局部变量即使在函数退出以后也保持它们的值，在以后的每次函数调用中，这样的局部变量将包含它们在上一次函数调用中的数值。

进一步，请注意CopyTime()函数，它帮助我们在time_last_bar数组中取得最新柱的时间。请在MQL5参考中查阅它的用法规则。

您也许会注意前文中都没有提到的用户定义的 TimeframeToString() 函数，它把时间区段的值转换为字符串，对用户来说更加清楚：

string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str= "" ; if (timeframe== WRONG_VALUE || timeframe == NULL ) timeframe = Period (); switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : str= "M1" ; break ; case PERIOD_M2 : str= "M2" ; break ; case PERIOD_M3 : str= "M3" ; break ; case PERIOD_M4 : str= "M4" ; break ; case PERIOD_M5 : str= "M5" ; break ; case PERIOD_M6 : str= "M6" ; break ; case PERIOD_M10 : str= "M10" ; break ; case PERIOD_M12 : str= "M12" ; break ; case PERIOD_M15 : str= "M15" ; break ; case PERIOD_M20 : str= "M20" ; break ; case PERIOD_M30 : str= "M30" ; break ; case PERIOD_H1 : str= "H1" ; break ; case PERIOD_H2 : str= "H2" ; break ; case PERIOD_H3 : str= "H3" ; break ; case PERIOD_H4 : str= "H4" ; break ; case PERIOD_H6 : str= "H6" ; break ; case PERIOD_H8 : str= "H8" ; break ; case PERIOD_H12 : str= "H12" ; break ; case PERIOD_D1 : str= "D1" ; break ; case PERIOD_W1 : str= "W1" ; break ; case PERIOD_MN1 : str= "MN1" ; break ; } return (str); }

void GetBarsData() { int amount= 2 ; ArraySetAsSeries (close_price, true ); ArraySetAsSeries (open_price, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , Period (), 0 ,amount,close_price)<amount) { Print ( "复制数据到收盘价数组失败 (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ")!" "错误 " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyOpen ( _Symbol , Period (), 0 ,amount,open_price)<amount) { Print ( "复制数据到开盘价数组失败 (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") !" "错误 " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } }

当我们把所有其他函数写好以后，在本文的晚些时候我们会看到() 函数怎样被使用。让我们现在看() 函数，从一定数量的柱中取得数据。

让我们仔细看一下以上代码，首先，在amount变量上, 我们指定了我们需要取得的柱的数量，然后我们使用ArraySetAsSeries() 函数设置数组的索引顺序，这样最新(当前)柱的值就在数组的0索引中了，打个比方，如果您想在您的计算中使用最新柱的值，以开盘价为例，它可以这样写：open_price[0]. 第二新的柱可以类似地标记为：open_price[1].

取得收盘价以及开盘价的机制和CheckNewBar() 函数中我们取得最新柱时间很类似，只是我们在这种情况下使用CopyClose()和CopyOpen()函数，类似地, CopyHigh()和CopyLow()分别用于取得柱的最高价和最低价。

让我们继续并考虑一个简单的例子来演示怎样判断建仓/平仓的信号。价格数组保存两个柱的数据(当前柱和前一个已经完成的柱)，我们会使用已完成柱的数据。

当收盘价高于开盘价时（牛市柱形），产生一个 买入 信号;

信号; 当收盘价低于开盘价时（熊市柱形），产生一个 卖出 信号.

实现这些简单条件的代码如下：

int GetTradingSignal() { if (close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ]) return ( 0 ); if (close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ]) return ( 1 ); return ( 3 ); }

您可以看到，它非常简单，很容易想到怎样使用类似的方式处理更加复杂的条件。如果一个完成的柱是向上的，此函数返回0，如果完成柱向下则返回1，如果由于某种原因没有信号，函数将返回

现在我们需要创建一个TradingBlock() 函数来实现交易行为。. 以下是带有详细注释的函数代码:

void TradingBlock() { int signal=- 1 ; string comment= "hello :)" ; double start_lot= 0.1 ; double lot= 0.0 ; double ask= 0.0 ; double bid= 0.0 ; signal=GetTradingSignal(); pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (signal== 0 ) { ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); if (!pos_open) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,start_lot,ask, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "开启买入仓位失败: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); lot= NormalizeDouble (pos_volume+start_lot, 2 ); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,lot,ask, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a SELL position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; } / if (signal== 1 ) { bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if (!pos_open) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,start_lot,bid, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a SELL position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); lot= NormalizeDouble (pos_volume+start_lot, 2 ); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,lot,bid, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a SELL position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; } }

我相信直到开启仓位的地方一切都很清楚，在以上的代码中您可以看到，() 指针之后有一个点，之后是() 方法，这就是您如何从类中调用某个方法，在你输入一个点以后，你会看到一个列表中包含所有的类方法，你所要做的就是从列表中选取所需的方法：

图 1. 调用一个类方法.

在TradingBlock() 函数中主要分两块 - 买入和卖出。紧接判断信号方向之后, 在买入信号情况下我们读取买价，在卖出信号情况下我们读取卖价。

所有在交易订单中使用的价位必须使用NormalizeDouble()函数规范化，否则试图开启或者修改仓位都会引起错误，在计算手数的时候也建议使用这个函数。进一步，请注意止损价位和获利价位参数是零值。更多有关设置交易参数的信息将会在本系列后面一篇文章中提供。

就这样现在所有的用户定义函数都写好了，我们可以按照正确的顺序安排它们了：

int OnInit () { CheckNewBar(); GetPositionProperties(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) DeleteInfoPanel(); } void OnTick () { if (!CheckNewBar()) return ; else { GetBarsData(); TradingBlock(); } GetPositionProperties(); }

void OnTrade () { GetPositionProperties(); }

现在只剩下一件事情要考虑了 - 使用 OnTrade 函数判断交易事件。现在我们只是简要接触一下，给您一个大致的印象。在我们的实例中，我们需要实现如下的场景：当人工开启/关闭/修改仓位时, 在面板上的仓位属性信息列表上的数值需要在操作后立即更新，而不是收到一个新订单以后，为了这个目标，我们只需要增加以下代码：

基本上，所有事情都已完成，我们可以进行测试了。 策略测试器允许您在可视模式下快速运行测试并发现任何错误，使用策略测试器还有别的好处，您甚至可以在周末或者市场关闭的情况下开发程序。

设置好策略测试器，启用可视化模式并点击开始，EA交易将在策略测试器中开始交易，您将会看到类似下面的图片：

图 2. MetaTrader 5 策略测试器中的可视化模式

在可视化模式下，您可以在任何时候暂停，按F12键继续分步测试，如果您在策略测试器中设置了仅开盘价模式，一步等于一个柱, 而选择每一订单模式，每一步等于一个订单。您也可以控制测试速度。

为了确保信息面板上的数值能够在人工开启/关闭仓位或者增加/修改止损/获利价位时立即更新, EA交易应该在实时下测试。不要等待太久了，我们简单地在1分钟时间周期下运行EA交易，这样交易操作每分钟都执行一次。

除此之外，我还增加了另外一个数组用于信息面板上仓位属性的名字：

string pos_prop_texts[INFOPANEL_SIZE]= { "交易品种 :" , "幻数 :" , "注释:" , "库存费 :" , "手续费 :" , "开盘价格 :" , "当前价格 :" , "利润 :" , "交易量 :" , "止损 :" , "获利 :" , "时间 :" , "编号 :" , "类型 :" };

for ( int i= 0 ; i<INFOPANEL_SIZE; i++) { CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[i],pos_prop_texts[i],anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[i], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[i],GetPropertyValue(i),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[i], 2 ); }

在前一篇文章中，我提到我们将需要这个数组来减少() 函数的代码，如果您自己还没有实现或者想好，您现在可以看到这是怎样做的，创建有关仓位属性对象列表的新实现方法如下：

在SetInfoPanel() 函数的开始, 您可以注意到下面的代码行:

if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_VISUAL_MODE )) { y_bg= 2 ; y_property= 16 ; }

它告诉程序，如果程序当前在可视化模式下测试，信息面板上对象的纵坐标需要被调整，这是因为在策略测试器的可视化模式下做测试时，EA交易的名字不会像实时条件下那样显示在图表的右上角，这样，不必要的缩进就可以被去掉了。

结论

我们现在结束了。在下一篇文章中，我们会集中在设置和修改交易参数上，以下您可以下载EA交易的源代码, PositionPropertiesTesterEN.mq5.