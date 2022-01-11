Manuale MQL5: Analisi delle proprietà di posizione nel tester di strategia MetaTrader 5

Introduzione

In questo articolo, modificheremo l'Expert Advisor creato nel precedente articolo "Manuale MQL5: Proprietà posizione nel pannello Informazioni personalizzate" e risolvere i seguenti problemi:

Verifica della presenza di nuovi eventi della barra sul simbolo corrente;

Ottenere dati dalle barre;

Inclusione di una classe commerciale della Libreria standard in un file;

Creazione di una funzione per la ricerca di segnali di trading;

Creazione di una funzione per l'esecuzione di operazioni di trading;

Determinazione degli eventi commerciali nella funzione OnTrade().

In effetti, ognuna delle questioni di cui sopra potrebbe meritare un articolo a sé stante, ma a mio parere un tale approccio complicherebbe solo lo studio del linguaggio.

Userò esempi molto semplici per mostrarti come queste funzionalità possono essere implementate. In altre parole, l'implementazione di ciascuna delle attività sopra elencate si inserirà letteralmente in una funzione semplice e diretta. Quando sviluppiamo una certa idea nei futuri articoli della serie, renderemo gradualmente queste funzioni più complesse, se necessario e nella misura richiesta dal compito a portata di mano.

Per prima cosa, copiamo l'Expert Advisor dall'articolo precedente in quanto avremo bisogno di tutte le sue funzioni.





Sviluppo di un Expert Advisor

Iniziamo con l'inclusione della della classe CTrade dalla libreria standard al nostro file. Questa classe ha tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione di operazioni di trading. Per cominciare, possiamo facilmente usarli, senza nemmeno guardarsi dentro, che è quello che faremo.

Per includere la classe, dobbiamo scrivere quanto segue:

#include <Trade/Trade.mqh>

È possibile inserire questo codice all'inizio del file per poterlo trovare facilmente in seguito, ad esempio dopo la direttiva #define. Il comando #include indica che il Trade.Il file mqh deve essere preso dalla directory del terminale <MetaTrader 5>\MQL5\Include\Trade\. Lo stesso approccio può essere utilizzato per includere qualsiasi altro file che contiene funzioni. Ciò è particolarmente utile quando la quantità di codice del progetto diventa più grande e diventa difficile da navigare.

Ora, abbiamo bisogno di creare un'istanza della classe per ottenere l'accesso a tutte le sue funzioni. Questo può essere fatto scrivendo il nome dell'istanza dopo il nome della classe:

CTrade trade;

In questa versione di Expert Advisor, utilizzeremo solo una funzione commerciale tra tutte le funzioni disponibili nella classe CTrade. È la funzione PositionOpen() che viene utilizzata per aprire una posizione. Può anche essere utilizzato per l'inversione di una posizione aperta esistente. Come questa funzione può essere chiamata dalla classe verrà mostrato più avanti in questo articolo quando si crea una funzione responsabile dell'esecuzione delle operazioni di trading.

Inoltre, aggiungiamo due array dinamici nell'ambito globale. Queste matrici assumeranno valori di barra.

double close_price[]; double open_price[];

Quindi, crea una funzione CheckNewBar() utilizzando la quale il programma controllerà la ricerca di nuovi eventi bar poiché le operazioni di trading verranno eseguite solo su barre completate.

Di seguito è riportato il codice della funzione CheckNewBar() con commenti dettagliati:

bool CheckNewBar() { static datetime new_bar= NULL ; static datetime time_last_bar[ 1 ]={ 0 }; if ( CopyTime ( _Symbol , Period (), 0 , 1 ,time_last_bar)==- 1 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": Error copying the opening time of the bar: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); } if (new_bar== NULL ) { new_bar=time_last_bar[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Initialization [" + _Symbol + "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (time_last_bar[ 0 ],TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+ "]" ); return ( false ); } if (new_bar!=time_last_bar[ 0 ]) { new_bar=time_last_bar[ 0 ]; return ( true ); } return ( false ); }

Come si può vedere nel codice precedente, la funzione CheckNewBar() restituisce true se la barra è nuova o false se non è ancora presente una nuova barra. In questo modo puoi controllare la situazione durante il trading / test, eseguendo solo operazioni di trading su barre completate.

All'inizio della funzione, dichiariamo una variabile statica e una matrice statica del tipo datetime. Le variabili locali statiche mantengono i loro valori anche dopo l'uscita della funzione. Ad ogni successiva chiamata di funzione, tali variabili locali conterranno i valori che hanno preso alla chiamata precedente della funzione.

Inoltre, si prega di notare la funzione CopyTime(). Ci aiuta a ottenere l'ora dell'ultima barra nell'array time_last_bar. Assicurati di controllare la sintassi della funzione in Riferimento MQL5.

Si può anche notare la funzione TimeframeToString() definita dall'utente che non è mai stata menzionata in questa serie di articoli prima. Converte i valori dell'intervallo di tempo in una stringa chiara per l'utente:

string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str= "" ; if (timeframe== WRONG_VALUE || timeframe == NULL ) timeframe = Period (); switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : str= "M1" ; break ; case PERIOD_M2 : str= "M2" ; break ; case PERIOD_M3 : str= "M3" ; break ; case PERIOD_M4 : str= "M4" ; break ; case PERIOD_M5 : str= "M5" ; break ; case PERIOD_M6 : str= "M6" ; break ; case PERIOD_M10 : str= "M10" ; break ; case PERIOD_M12 : str= "M12" ; break ; case PERIOD_M15 : str= "M15" ; break ; case PERIOD_M20 : str= "M20" ; break ; case PERIOD_M30 : str= "M30" ; break ; case PERIOD_H1 : str= "H1" ; break ; case PERIOD_H2 : str= "H2" ; break ; case PERIOD_H3 : str= "H3" ; break ; case PERIOD_H4 : str= "H4" ; break ; case PERIOD_H6 : str= "H6" ; break ; case PERIOD_H8 : str= "H8" ; break ; case PERIOD_H12 : str= "H12" ; break ; case PERIOD_D1 : str= "D1" ; break ; case PERIOD_W1 : str= "W1" ; break ; case PERIOD_MN1 : str= "MN1" ; break ; } return (str); }

Il modo in cui viene utilizzata la funzione CheckNewBar() verrà mostrato più avanti nell'articolo quando avremo tutte le altre funzioni necessarie pronte. Diamo ora un'occhiata alla funzione GetBarsData() che assume valori del numero richiesto di barre.

void GetBarsData() { int amount= 2 ; ArraySetAsSeries (close_price, true ); ArraySetAsSeries (open_price, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , Period (), 0 ,amount,close_price)<amount) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the Close price array! " "Error " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyOpen ( _Symbol , Period (), 0 ,amount,open_price)<amount) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the Open price array! " "Error " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Diamo un'occhiata più da vicino al codice sopra. Innanzitutto, nella variabile amount, specifichiamo il numero di barre di cui dobbiamo ottenere i dati. Quindi impostiamo l'ordine di indicizzazione dell'array in modo che il valore dell'ultima barra (corrente) sia nell'indice zero dell'array, utilizzando la funzione ArraySetAsSeries(). Ad esempio, se si desidera utilizzare il valore dell'ultima barra nei calcoli, può essere scritto come segue, se esemplificato dal prezzo di apertura: open_price[0]. La notazione per la penultima barra sarà allo stesso modo: open_price[1].

Il meccanismo per ottenere i prezzi di chiusura e apertura è simile a quello della funzione CheckNewBar() in cui dovevamo ottenere l'ora dell'ultima barra. È solo che in questo caso usiamo le funzioni CopyClose() e CopyOpen(). Allo stesso modo, CopyHigh() e CopyLow() vengono utilizzati rispettivamente per ottenere i prezzi alti e bassi della barra.

Andiamo avanti e consideriamo un esempio molto semplice che mostra come determinare i segnali per l'apertura / inversione di una posizione. Le matrici di prezzi memorizzano i dati per due barre (barra corrente e quella precedente completata). Utilizzeremo i dati della barra completata.

Un segnale di acquisto si verifica quando il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura (barra rialzista);

si verifica quando il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura (barra rialzista); Un segnale di vendita si verifica quando il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura (barra ribassista).

Il codice per l'implementazione di queste semplici condizioni è fornito di seguito:

int GetTradingSignal() { if (close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ]) return ( 0 ); if (close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ]) return ( 1 ); return ( 3 ); }

Come puoi vedere, è molto semplice. Si può facilmente capire come gestire condizioni più complesse in modo simile. La funzione restituisce zero se una barra completata è su o una se una barra completata è giù. Se per qualsiasi motivo non c'è segnale, la funzione restituirà 3.

Ora abbiamo solo bisogno di creare una funzione TradingBlock() per l'implementazione delle attività di trading. Di seguito è riportato il codice della funzione con commenti dettagliati:

void TradingBlock() { int signal=- 1 ; string comment= "hello :)" ; double start_lot= 0.1 ; double lot= 0.0 ; double ask= 0.0 ; double bid= 0.0 ; signal=GetTradingSignal(); pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (signal== 0 ) { ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); if (!pos_open) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,start_lot,ask, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a BUY position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); lot= NormalizeDouble (pos_volume+start_lot, 2 ); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,lot,ask, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a SELL position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; } if (signal== 1 ) { bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if (!pos_open) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,start_lot,bid, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a SELL position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); lot= NormalizeDouble (pos_volume+start_lot, 2 ); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,lot,bid, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Error opening a SELL position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; } }

Credo che tutto debba essere chiaro fino al punto in cui si apre una posizione. Come puoi vedere nel codice sopra, il puntatore(trade)è seguito da un punto che a sua volta è seguito dal metodo PositionOpen(). Questo è il modo in cui puoi chiamare un determinato metodo da una classe. Dopo aver inserito un punto, verrà visualizzato un elenco contenente tutti i metodi di classe. Tutto ciò che serve è selezionare il metodo richiesto dall'elenco:





Fig. 1. Chiamata di un metodo di classe.

Ci sono due blocchi principali nella funzione TradingBlock() - comprare e vendere. Subito dopo aver determinato la direzione del segnale, otteniamo il prezzo ask in caso di segnale buy e il prezzo bid in caso di segnale sell.

Tutti i prezzi/livelli utilizzati negli ordini commerciali devono essere normalizzati utilizzando la funzione NormalizeDouble(), altrimenti un tentativo di aprire o modificare una posizione porterà a un errore. L'uso di questa funzione è consigliabile anche nel calcolo del lotto. Inoltre, si prega di notare che i parametri Stop Loss e Take Profit hanno valori zero. Maggiori informazioni sull'impostazione dei livelli di trading saranno fornite nel prossimo articolo della serie.

Quindi, ora che tutte le funzioni definite dall'utente sono pronte, possiamo disporle nell'ordine corretto:

int OnInit () { CheckNewBar(); GetPositionProperties(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) DeleteInfoPanel(); } void OnTick () { if (!CheckNewBar()) return ; else { GetBarsData(); TradingBlock(); } GetPositionProperties(); }

C'è solo una cosa da considerare: determinare gli eventi commerciali utilizzando la funzione OnTrade(). Qui, lo toccheremo solo brevemente per darti un'idea generale. Nel nostro caso, dobbiamo implementare il seguente scenario: quando si apre / chiude / modifica una posizione manualmente, i valori nell'elenco delle proprietà di posizione sul pannello informativo devono essere aggiornati non appena l'operazione è completata, piuttosto che dopo aver ricevuto un nuovo segno di spunta. A tale scopo, dobbiamo solo aggiungere il seguente codice:

void OnTrade () { GetPositionProperties(); }

Fondamentalmente, tutto è pronto e possiamo procedere ai test. Strategy Tester consente di eseguire rapidamente un test in modalità di visualizzazione e di trovare eventuali errori. L'uso dello Strategy Tester può anche essere visto come vantaggioso a causa del fatto che puoi continuare a sviluppare il tuo programma anche nei fine settimana quando i mercati sono chiusi.

Impostare Strategy Tester, abilitare la modalità di visualizzazione e fare clic su Start. L'Expert Advisor inizierà a fare trading nello Strategy Tester e vedrai un'immagine simile a quella mostrata di seguito:





Fig. 2. Modalità di visualizzazione nel MetaTrader 5 Strategy Tester.

È possibile sospendere i test in modalità di visualizzazione in qualsiasi momento e continuare il test passo dopo passo premendo F12. Il passaggio sarà uguale a una barra se si imposta il tester strategico sulla modalità Solo prezzi di apertura o a un segno di spunta se è stata selezionata la modalità Ogni segno di spunta. È inoltre possibile controllare la velocità di test.

Per assicurarsi che i valori sul pannello informativo vengano aggiornati subito dopo l'apertura / chiusura manuale di una posizione o l'aggiunta / modifica dei livelli di Stop Loss/Take Profit, l'Expert Advisor deve essere testato in modalità in tempo reale. Per non aspettare troppo a lungo, è sufficiente eseguire l'Expert Advisor su un intervallo di tempo di 1 minuto in modo che le operazioni di trading vengano eseguite ogni minuto.

Oltre a ciò, ho aggiunto un altro array per i nomi delle proprietà di posizione nel pannello delle informazioni:

string pos_prop_texts[INFOPANEL_SIZE]= { "Symbol :" , "Magic Number :" , "Comment :" , "Swap :" , "Commission :" , "Open Price :" , "Current Price :" , "Profit :" , "Volume :" , "Stop Loss :" , "Take Profit :" , "Time :" , "Identifier :" , "Type :" };

Nell'articolo precedente, ho detto che avremmo bisogno di questo array per ridurre il codice della funzione SetInfoPanel(). Ora puoi vedere come questo può essere fatto Se non l'hai ancora implementato o capito da solo. La nuova implementazione dell'elenco di creazione degli oggetti relativi alle proprietà di posizione è la seguente:

for ( int i= 0 ; i<INFOPANEL_SIZE; i++) { CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[i],pos_prop_texts[i],anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[i], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[i],GetPropertyValue(i),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[i], 2 ); }

All'inizio della funzione SetInfoPanel() è possibile notare la seguente riga:

if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_VISUAL_MODE )) { y_bg= 2 ; y_property= 16 ; }

Trasmette al programma che le coordinate Y degli oggetti sul pannello informativo devono essere regolate se il programma è attualmente in fase di test in modalità di visualizzazione. Ciò è dovuto al fatto che durante il test nella modalità di visualizzazione di Strategy Tester, il nome dell'Expert Advisor non viene visualizzato nell'angolo in alto a destra del grafico come in tempo reale. Pertanto l'indentazione non necessaria può essere eliminata.





Conclusione

Per ora abbiamo finito. Nel prossimo articolo, ci concentreremo sull'impostazione e la modifica dei livelli di trading. Di seguito è possibile scaricare il codice sorgente dell'Expert Advisor, PositionPropertiesTesterEN.mq5.