Индикаторы

DemoBufferPattern - индикатор для MetaTrader 5

Пример использования нескольких индикаторных буферов (Candles+Fractals+ZigzagColor+ColorMaLine).

Используются стили отображения:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer( 0,P1B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 1,P1B2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 2,P1B3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 3,P1B4,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 4,P1BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer( 5,P2B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 6,P3B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 7,P4B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 8,P4B2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 9,P4BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(10,P5B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(11,P5BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Auxiliary buffers for intermediate calculations
   SetIndexBuffer(12,P4M1,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(13,P4M2,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- They should be placed after all the buffer to be displayed, or else ... you can try it by youself

//--- ARROW
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,217);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,218);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-iArrowShift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//--- ZIGZAG
   PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//--- MA
   maHandle=iMA(Symbol(),0,ExtPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//---
   CalcCandles(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close);
   CalcFractal(rates_total,prev_calculated,high,low,P2B1,P3B1);
   CalcZigzag (rates_total,prev_calculated,high,low,P4B1,P4B2,P4BC,P4M1,P4M2);
   CalcColorMA(rates_total,prev_calculated,P5B1,P5BC);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Индикатор DemoBufferPattern

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/88

